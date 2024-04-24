Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Ikut Ritual Umat Hindu saat Hadiri Grand Opening di Bali, Netizen Auto Ceramah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |10:35 WIB
Marshanda Ikut Ritual Umat Hindu saat Hadiri Grand Opening di Bali, Netizen Auto Ceramah
Marshanda ikut ritual umat Hindu saat hadir di acara grand opening (Foto: Instagram/marshanda99)
A
A
A

JAKARTAMarshanda mencuri perhatian netizen lewat unggahan terbarunya. Mantan istri Ben Kasyafani itu membagikan foto-foto saat dirinya menghadiri grand opening sebuah brand perhiasan di Bali.

Kehadiran Marshanda di acara tersebut jelas menjadi sorotan. Pasalnya, selain menghadiri acara tersebut, Marshanda juga tampak mengikuti ritual umat Hindu yang dilakukan saat grand opening.

"Congratulations for the grand opening in Sanur @anandasoulcreations what a beautiful celebration," ujar Marshanda dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @marshanda99, Selasa, 23 April 2024.

Dalam foto dan video yang dibagikan, Marshanda tampak dipercikkan Tirta ke tubuh tiga kali, diminum tiga kali, dan diusapkan ke muka sebanyak tiga kali.

Marshanda

Marshanda ikut ritual umat Hindu saat hadir di acara grand opening (Foto: Instagram/marshanda99)

Tirta sendiri merupakan air suci yang diambil dari sumber air lalu diupacarai. Tirta digunakan dalam berbagai ritual masyarakat Hindu Bali. Lalu, kening Marshanda ditempeli bija yang merupakan simbol penyucian pikiran setelah ritual berakhir.

Bija adalah biji beras yang diisi air atau tirta dan diletakkan di tengah-tengah kening atau beberapa bagian tubuh lainnya.

Melihat ritual yang dilakukan, agama yang dianut Marshanda pun menjadi perbincangan netizen.

"Syirik sayang, gua juga manusia pendosa tapi salah satu dosa yang tidak termaafkan dalam alquran Syrik ca' semoga segera diberi petunjuk aamiin. Rindu caca yang dulu yang tiap ramadhan ngeluarin single religi," tulis @ge***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159622/marshanda-rmiu_large.jpg
Alasan Marshanda Masih Betah Menjomblo setelah 10 Tahun Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/205/3107844/marshanda-FpjL_large.jpg
Marshanda Kolaborasi dengan Vina Panduwinata, Akui Gugup tapi Tersanjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/33/3107049/marshanda-0mqs_large.jpg
Cara Marshanda Atasi Kesepian Selama 10 Tahun Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/33/3107019/marshanda-Xn0V_large.jpg
10 Tahun Menjanda, Marshanda Akui Pernah Merasa Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086016/marshanda-OwoH_large.jpg
Terungkap Alasan Keluarga Larang Marshanda Rawat Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3085966/marshanda-jGpA_large.jpg
Marshanda Ungkap Kondisi Terkini sang Ayah yang Sempat Jadi Gelandangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement