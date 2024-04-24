Marshanda Ikut Ritual Umat Hindu saat Hadiri Grand Opening di Bali, Netizen Auto Ceramah

JAKARTA - Marshanda mencuri perhatian netizen lewat unggahan terbarunya. Mantan istri Ben Kasyafani itu membagikan foto-foto saat dirinya menghadiri grand opening sebuah brand perhiasan di Bali.

Kehadiran Marshanda di acara tersebut jelas menjadi sorotan. Pasalnya, selain menghadiri acara tersebut, Marshanda juga tampak mengikuti ritual umat Hindu yang dilakukan saat grand opening.

"Congratulations for the grand opening in Sanur @anandasoulcreations what a beautiful celebration," ujar Marshanda dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @marshanda99, Selasa, 23 April 2024.

Dalam foto dan video yang dibagikan, Marshanda tampak dipercikkan Tirta ke tubuh tiga kali, diminum tiga kali, dan diusapkan ke muka sebanyak tiga kali.

Marshanda ikut ritual umat Hindu saat hadir di acara grand opening (Foto: Instagram/marshanda99)

Tirta sendiri merupakan air suci yang diambil dari sumber air lalu diupacarai. Tirta digunakan dalam berbagai ritual masyarakat Hindu Bali. Lalu, kening Marshanda ditempeli bija yang merupakan simbol penyucian pikiran setelah ritual berakhir.

Bija adalah biji beras yang diisi air atau tirta dan diletakkan di tengah-tengah kening atau beberapa bagian tubuh lainnya.

Melihat ritual yang dilakukan, agama yang dianut Marshanda pun menjadi perbincangan netizen.

"Syirik sayang, gua juga manusia pendosa tapi salah satu dosa yang tidak termaafkan dalam alquran Syrik ca' semoga segera diberi petunjuk aamiin. Rindu caca yang dulu yang tiap ramadhan ngeluarin single religi," tulis @ge***.