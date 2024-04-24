Advertisement
MUSIK

Cerita Jasmine Nadya Kagumi Seseorang di Single Favorite Art

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |03:08 WIB
Cerita Jasmine Nadya di single Favorite Art (Foto: ist)
JAKARTA - Jasmine Nadya kini bersiap untuk merilis lagu keduanya yang juga ditulisnya sendiri dan seluruhnya berbahasa Inggris. Lagu tersebut berjudul "Favorite Art", dan inspirasinya muncul ketika ia berkunjung ke sebuah museum seni.

"Di tengah karya seni yang dipajang di sana, ada satu orang yang membuatku terkesan. Dari sinilah lahir 'Favorite Art' yang menggambarkan perasaan kagum terhadap seseorang, mirip dengan mengagumi sebuah karya seni: tidak bisa dimiliki, namun bisa dinikmati dari jauh," jelasnya.

Favorite Art sebenarnya direncanakan sebagai single pertama, namun akhirnya dipilih sebagai lagu kedua yang dirilis oleh Jasmine. "Awalnya, lagu ini sudah ada dalam daftar lagu yang ingin kuhasilkan sebagai debut. Namun, ada banyak perubahan yang harus dilakukan dalam struktur lagu, aransemen, dan liriknya, yang membuat prosesnya memakan waktu lama. Akhirnya, kami memutuskan untuk menjadikannya sebagai single kedua. Dengan bantuan Sony Music dan Mikha Angelo sebagai produser, 'Favorite Art' berhasil diolah dengan baik."

Sudah dua tahun sejak lagu ini ditulis, dan Jasmine merasa bersyukur karena pihak Sony Music menerima demo lagunya dengan baik dan tertarik untuk merilisnya dengan sedikit modifikasi bersama Mikha Angelo. Proses ini melibatkan workshop, rekaman, mixing, mastering, dan memakan waktu hingga empat bulan. Meskipun prosesnya panjang, Jasmine tidak mengalami kendala berarti.

"Tantangan terbesar mungkin adalah menjaga kualitas vokal, menciptakan dinamika yang tepat saat menyanyikan lagu ini, serta menyampaikan emosi dari liriknya. Namun, berkat bantuan tim Sony Music dan Mikha, kami berhasil menghadapinya dengan baik," ungkapnya.

