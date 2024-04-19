Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jasmine Nadya Akui Selalu Gugup ketika Manggung

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:01 WIB
Jasmine Nadya Akui Selalu Gugup ketika Manggung
Jasmine Nadya selalu gugup ketika manggung (Foto: Ist)
JAKARTA - Sepertinya takdir Jasmine Nadya adalah menjadi entertainer. Peran seni begitu tertanam dalam dirinya, mulai dari kemenangannya dalam Sinemart Mencari Bintang 2021. Namanya semakin dikenal lewat perannya sebagai Btari dalam serial 'Mercury' bersama Bryan Domani. Jasmine juga tampil dalam film 'Puspa Indah Taman Hati' pada Agustus 2023.

Perjalanan di dunia hiburan terus berkembang, dan kini Jasmine mencoba peruntungannya sebagai musisi dengan merilis lagu sendiri bekerja sama dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Setelah sukses debut sebagai pemeran di usia muda, kini Jasmine debut kembali sebagai musisi dan penyanyi dengan lagu 'Butterflies'.

Jasmine Nadya Akui Selalu Gugup ketika Manggung

Meskipun sudah terbiasa tampil di depan kamera, tampil di depan banyak orang secara langsung memberikan tekanan sedikit bagi Jasmine. "Pertama kali tampil di kampus hanya dengan gitar," ungkapnya. Meskipun ada sedikit tekanan, Jasmine menikmati prosesnya.

