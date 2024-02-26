Masuk Major Label, More On Mumbles Tak Sabar Hadirkan Album Perdana

JAKARTA - More On Mumbles menjadi duo yang diperhitungkan di belantika musik Indonesia. Duo asal Yogyakarta ini kini telah menghadirkan beberapa single.

Kini setelah masuk Sony Music Entertainment Indonesia, More On Mumbles tak sabar untuk menghadirkan album perdana. Sejatinya album tersebut telah hadir ketika MOM di jalur indie, namun album tersebut dikemas ulang setelah masuk label.

“Album, di tahun ini udah mau selesai. Minggu depan rekaman vokal. Yaa semoga pertengahan tahun. Biasanya sih kita bilang di akhir tahun supaya gak ada beban. Yaa pokoknya tahun ini,” ujar Awan.

Album tersebut nantinya memiliki benang merah tentang perpisahan. Hal ini berlandaskan kisah pribadi Awan dan Lintang, personel More on Mumbles.

“Jadi kami 10 lagu dari satu cerita perpisahan, karena kami berdua baru berpisah dengan teman. Nah dari perpisahan itu kita merasakan banyak perasaan, awalnya tuh gak terima banget terus sebulan kemudian lain lagi sampai bertahun-tahun rasanya lain, nah kami ngerjain lagu sama albumnya total dua tahun dari 2020,” jelas Awan.