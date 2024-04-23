Dhawiya Zaida Antusias Sambut Penayangan Arab Maklum 2

JAKARTA – Vision+ kembali menyuguhkan kisah Abah Mahmud dan Umi Laela dalam series Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!. Sesuai judulnya, sekuel series ini akan menghadirkan kisah petualangan keluarga Arab saat berlibur di Bali.

Sekuel series ini dipastian akan lebih lucu dibandingkan musim pertamanya karena Abah Mahmud dan keluarganya harus berhadapan dengan budaya dan tradisi Bali yang sangat berbeda dengan kebiasaan mereka.

Dhawiya Zaida berharap, Arab Maklum 2 mampu menarik lebih banyak penonton dibandingkan musim pertamanya. Dengan begitu, series ini bisa terus berlanjut ke musim-musim berikutnya.

