Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dhawiya Zaida Antusias Sambut Penayangan Arab Maklum 2

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |16:12 WIB
Dhawiya Zaida Antusias Sambut Penayangan <i>Arab Maklum 2</i>
Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ kembali menyuguhkan kisah Abah Mahmud dan Umi Laela dalam series Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!. Sesuai judulnya, sekuel series ini akan menghadirkan kisah petualangan keluarga Arab saat berlibur di Bali.

Sekuel series ini dipastian akan lebih lucu dibandingkan musim pertamanya karena Abah Mahmud dan keluarganya harus berhadapan dengan budaya dan tradisi Bali yang sangat berbeda dengan kebiasaan mereka.

Dhawiya Zaida berharap, Arab Maklum 2 mampu menarik lebih banyak penonton dibandingkan musim pertamanya. Dengan begitu, series ini bisa terus berlanjut ke musim-musim berikutnya.  

Series ini akan memulai debutnya di Vision+ pada 26 April mendatang. Pastikan Anda sudah mengunduh dan mengupdate aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.

Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/598/2984445/dhawiya-zaida-ungkap-passionnya-dalam-melawak-dalam-meet-and-greet-serial-arab-maklum-2-3lmKIdHFTi.jpg
Dhawiya Zaida Ungkap Passionnya dalam Melawak dalam Meet and Greet Serial Arab Maklum 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/598/2818953/cerita-seru-dhawiya-zaida-perdana-syuting-bareng-elvy-sukaesih-nk9ajGzWdV.jpg
Cerita Seru Dhawiya Zaida Perdana Syuting bareng Elvy Sukaesih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/598/2798244/series-arab-maklum-tembus-1-juta-penonton-dhawiya-zaida-girang-4BQXX0okSH.jpg
Series Arab Maklum Tembus 1 Juta Penonton, Dhawiya Zaida Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/598/2794442/perdana-dhawiya-zaida-berperan-jadi-ibu-dalam-serial-vision-arab-maklum-eTpBC5gbxJ.jpg
Perdana, Dhawiya Zaida Berperan Jadi Ibu dalam Serial Vision+ Arab Maklum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/33/2787151/dhawiyah-zaida-ingin-habiskan-waktu-bersama-keluarga-di-ramadhan-tahun-ini-j56m8JLJ0u.jpg
Dhawiyah Zaida Ingin Habiskan Waktu bersama Keluarga di Ramadhan Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/16/33/2580115/dhawiya-menyesal-rusak-nama-baik-elvy-sukaesih-lantaran-kasus-narkotika-I2aQH0gbWi.jpg
Dhawiya Menyesal Rusak Nama Baik Elvy Sukaesih Lantaran Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement