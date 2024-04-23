Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Arab Maklum 2 Wajib Ditonton, Komedi Ringan dengan Pesan Menyentuh

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:41 WIB
Alasan <i>Arab Maklum 2</i> Wajib Ditonton, Komedi Ringan dengan Pesan Menyentuh
Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Vision+ akan mulai menayangkan series Arab Maklum 2pada 26 April mendatang. Yustin Anugrah, produser series tersebut mengungkapkan alasan kenapa masyarakat harus menonton series itu. 

Yustin mengungkapkan, series tersebut tak hanya sekadar menawarkan tontonan menghibur namun juga menghadirkan komedi segar dan edukasi budaya. “Lewat series ini, penonton akan dibawa untuk lebih menghargai keberagaman di Indonesia," ujarnya.

Yustin berharap, Arab Maklum 2 juga dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya. Karena itu, nantikan penayangan episode perdananya di Vision+, pada 26 April 2024.

Pastikan Anda sudah mengunduh dan mengupdate aplikasi Vision+ di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Jangan lupa memberikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement