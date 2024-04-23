Alasan Arab Maklum 2 Wajib Ditonton, Komedi Ringan dengan Pesan Menyentuh

JAKARTA - Vision+ akan mulai menayangkan series Arab Maklum 2, pada 26 April mendatang. Yustin Anugrah, produser series tersebut mengungkapkan alasan kenapa masyarakat harus menonton series itu.

Yustin mengungkapkan, series tersebut tak hanya sekadar menawarkan tontonan menghibur namun juga menghadirkan komedi segar dan edukasi budaya. “Lewat series ini, penonton akan dibawa untuk lebih menghargai keberagaman di Indonesia," ujarnya.

Yustin berharap, Arab Maklum 2 juga dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya. Karena itu, nantikan penayangan episode perdananya di Vision+, pada 26 April 2024.

