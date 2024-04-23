Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Produser Ungkap Tantangan di Balik Produksi Series Arab Maklum 2

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:11 WIB
Produser Ungkap Tantangan di Balik Produksi Series <i>Arab Maklum 2</i>
Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses musim pertamanya, Vision+ akan menayangkan Arab Maklum 2, mulai 26 April mendatang. Sekuel ini akan menghadirkan cerita yang jauh lebih menarik dan penuh kejutan.

Yustin Anugrah, produser Arab Maklum 2 mengatakan, ada banyak momen berkesan selama proses produksi series tersebut. Salah satunya, ketika tim produksi kesulitan mempersiapkan lokasi syuting di Bali.

"Karena lokasi syuting Arab Maklum 2 di Bali, jadi proses huntingnya cukup rumit," ungkap sang produksi dalam wawancaranya dengan tim Vision+.

Walau mengalami banyak kendala, namun Yustin puas karena mampu merampungkan proses syuting dengan baik. Karena itu, dia berharap, Arab Maklum 2 bisa diterima dengan baik dan mendulang sukses serupa bahkan melebihi pendahulunya. 

Bagi pencinta komedi, series Arab Maklum 2 menjadi tontonan wajib yang tidak boleh dilewatkan. Karena series ini akan menyuguhkan komedi menggelitik dengan berbagai adegan penuh kejutan.

Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

Series Arab Maklum 2 tayang perdana di Vision+, pada 26 April 2024. Karena itu, pastikan Anda telah mengunduh dan mengupdate aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id.

Jangan lupa berikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+. Episode lengkap series ini bisa Anda tonton secara eksklusif dengan berlangganan Vision+.

Telusuri berita celebrity lainnya
