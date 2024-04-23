Produser Ungkap Tantangan di Balik Produksi Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Setelah sukses musim pertamanya, Vision+ akan menayangkan Arab Maklum 2, mulai 26 April mendatang. Sekuel ini akan menghadirkan cerita yang jauh lebih menarik dan penuh kejutan.

Yustin Anugrah, produser Arab Maklum 2 mengatakan, ada banyak momen berkesan selama proses produksi series tersebut. Salah satunya, ketika tim produksi kesulitan mempersiapkan lokasi syuting di Bali.

"Karena lokasi syuting Arab Maklum 2 di Bali, jadi proses huntingnya cukup rumit," ungkap sang produksi dalam wawancaranya dengan tim Vision+.

Walau mengalami banyak kendala, namun Yustin puas karena mampu merampungkan proses syuting dengan baik. Karena itu, dia berharap, Arab Maklum 2 bisa diterima dengan baik dan mendulang sukses serupa bahkan melebihi pendahulunya.

Bagi pencinta komedi, series Arab Maklum 2 menjadi tontonan wajib yang tidak boleh dilewatkan. Karena series ini akan menyuguhkan komedi menggelitik dengan berbagai adegan penuh kejutan.

