Didoukan Rujuk dengan Gunawan Dwi Cahyo, Okie Agustina: Nanti Pacarnya Marah

JAKARTA - Okie Agustina sudah tiga bulan menyandang status janda. Akan tetapi, banyak netizen yang masih berharap agar ibu Kiesha Alvaro itu bisa kembali rujuk dengan mantan suaminya, Gunawan Dwi Cahyo.

Akan tetapi, rujuk dengan Gunawan tampaknya bukanlah hal yang akan terjadi pada kehidupan rumah tangga Okie. Pasalnya, saat ini Gunawan disebut sudah memiliki kekasih.

Hal tersebut diketahui lewat jawaban Okie dalam sesi tanya jawab bersama netizen di Instagram. Melalui Instagram Storynya, Okie pun menyebut jika sang pesepakbola sudah memiliki tambatan hati yang baru.

"Semoga rujuk sama papa M (Mizo, nama anak Okie dan Gunawan)," kata seorang netizen.

"Jangan gitu, Nanti pacarnya marah," jawab Okie disertai emoji tertawa.

Sebagaimana diketahui, perceraian Gunawan dan Okie telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor sejak 8 Januari 2024. Meski begitu, keduanya tetap kompak untuk membesarkan buah hati mereka.

