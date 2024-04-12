Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kompaknya Okie Agustina Rayakan Lebaran Bareng Mantan Suami, Gunawan Dwi Cahyo

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |21:01 WIB
Kompaknya Okie Agustina Rayakan Lebaran Bareng Mantan Suami, Gunawan Dwi Cahyo
Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo resmi cerai (Foto: IG Okie)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina telah resmi bercerai dari pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo. Namun demikian Okie tetap menjalin silaturahmi dengan mantan suaminya itu.

Saat momen lebaran pun, mereka kompak merayakannya bersama meski tak lagi tinggal satu atap. Melalui sebuah konten TikTok di akun pribadinya, Okie membagikan video bersama sang mantan suami serta putra mereka, Miro Materazzi Gunawan.

Kompaknya Okie Agustina Rayakan Lebaran Bareng Mantan Suami, Gunawan Dwi Cahyo

Okie menyebut bahwa kehidupan rumah tangganya memang sudah berakhir tapi silaturahmi diantara mereka tak akan terputus

"Selamat hari raya dari mama dan Papa Miro. Walau sudah tidak bersama tapi kami tetap bersilaturahmi," ujar Okie dikutip dari unggahan TikTok pribadinya @okieagustina25, Jumat (12/4/2024).

Unggahan itu pun menuai pujian dari netizen. Mereka ikut senang melihat hubungan Okie yang tetap akur dengan Gunawan, sama seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dengan hubungan Okie bersama mantan suami pertamanya, Pasha Ungu. Bahkan, beberapa netizen sampai berharap agar Okie segera rujuk dengan Gunawan.

"Keren mb oky dengan semua mantan suami akur, tidak ada permusuhan," tulis @vee**

"Rujuk lagi aja mba inget perjuangan mas Gunawan waktu jaga didik anak-anak mba Oki yang dulu," tulis @nur**

"Masha Allah rujuk, seneng banget liatnya," tulis @nai***

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement