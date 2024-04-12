Kompaknya Okie Agustina Rayakan Lebaran Bareng Mantan Suami, Gunawan Dwi Cahyo

JAKARTA - Okie Agustina telah resmi bercerai dari pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo. Namun demikian Okie tetap menjalin silaturahmi dengan mantan suaminya itu.

Saat momen lebaran pun, mereka kompak merayakannya bersama meski tak lagi tinggal satu atap. Melalui sebuah konten TikTok di akun pribadinya, Okie membagikan video bersama sang mantan suami serta putra mereka, Miro Materazzi Gunawan.

Okie menyebut bahwa kehidupan rumah tangganya memang sudah berakhir tapi silaturahmi diantara mereka tak akan terputus

"Selamat hari raya dari mama dan Papa Miro. Walau sudah tidak bersama tapi kami tetap bersilaturahmi," ujar Okie dikutip dari unggahan TikTok pribadinya @okieagustina25, Jumat (12/4/2024).

Unggahan itu pun menuai pujian dari netizen. Mereka ikut senang melihat hubungan Okie yang tetap akur dengan Gunawan, sama seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dengan hubungan Okie bersama mantan suami pertamanya, Pasha Ungu. Bahkan, beberapa netizen sampai berharap agar Okie segera rujuk dengan Gunawan.

"Keren mb oky dengan semua mantan suami akur, tidak ada permusuhan," tulis @vee**

"Rujuk lagi aja mba inget perjuangan mas Gunawan waktu jaga didik anak-anak mba Oki yang dulu," tulis @nur**

"Masha Allah rujuk, seneng banget liatnya," tulis @nai***

