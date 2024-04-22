Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Latihan Bela Diri, Cinta Laura Alami Robek Telinga Serta Memar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:01 WIB
Latihan Bela Diri, Cinta Laura Alami Robek Telinga Serta Memar
Cinta Laura latihan bela diri (Foto: IG Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura tengah berlatih bela diri untuk mendalami karakter di series terbarunya.

Menjelang syuting pada Mei 2024, Cinta Laura berlatih bela diri selama 4 sampai 6 jam dalam sehari. Hal itulah yang membuat kaki dan lengannya dipenuhi memar akibat latihan yang keras.

Latihan Bela Diri, Cinta Laura Alami Robek Telinga Serta Memar di Lengan dan Kaki

"Kalau kalian lihat di dalam di balik celana panjang aku, sudah memar memar banyak tangan ku juga memar memarnya banyak," kata Cinta Laura, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Parahnya lagi, Cinta Laura mengalami robek di bagian telinga.

"Bisa dilihat kuping aku agak robek karena ketendang. Aku sempat ketendang lawan main, jadi sempat berdarah di belakang kuping," ungkap Cinta Laura.

Sebagai seorang aktris, perempuan blasteran Jerman itu sadar bahwa itu memang risiko yang haris ia terima. Terpenting, cedera tersebut tidak akan meninggalkan dampak buruk bagi kariernya.

"Tapi ya itulah risiko, tapi misalkan kalau muka jadi berubah bentuk ya itu nggak bagus juga buat karier aku," ucap Cinta Laura

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472/cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement