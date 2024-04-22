Latihan Bela Diri, Cinta Laura Alami Robek Telinga Serta Memar

JAKARTA - Cinta Laura tengah berlatih bela diri untuk mendalami karakter di series terbarunya.

Menjelang syuting pada Mei 2024, Cinta Laura berlatih bela diri selama 4 sampai 6 jam dalam sehari. Hal itulah yang membuat kaki dan lengannya dipenuhi memar akibat latihan yang keras.

"Kalau kalian lihat di dalam di balik celana panjang aku, sudah memar memar banyak tangan ku juga memar memarnya banyak," kata Cinta Laura, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Parahnya lagi, Cinta Laura mengalami robek di bagian telinga.

"Bisa dilihat kuping aku agak robek karena ketendang. Aku sempat ketendang lawan main, jadi sempat berdarah di belakang kuping," ungkap Cinta Laura.

Sebagai seorang aktris, perempuan blasteran Jerman itu sadar bahwa itu memang risiko yang haris ia terima. Terpenting, cedera tersebut tidak akan meninggalkan dampak buruk bagi kariernya.

"Tapi ya itulah risiko, tapi misalkan kalau muka jadi berubah bentuk ya itu nggak bagus juga buat karier aku," ucap Cinta Laura

