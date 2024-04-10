Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Salat Ied di Rumah, Titi DJ Salfok sama Mukenanya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:30 WIB
Cinta Laura Salat Ied di Rumah, Titi DJ Salfok sama Mukenanya
Cinta Laura salat Ied bareng ibu di rumah. (Foto: Instagram/@claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura merayakan Lebaran tahun ini bersama sang ibu, Herdiana Kiehl. Dalam unggahan sang ibu di Instagram, sang aktris diketahui menjalankan salat Ied di rumah. 

Dalam video tersebut, ibu dan anak tersebut kompak mengenakan mukena putih dengan detail brokat di tepinya. “Salat Ied di rumah saja dengan bidadari kesayangan,” ujar Herdiana dalam caption unggahannya, pada Rabu (10/4/2024). 

Mukena cantik yang dikenakan Cinta dan ibunya tersebut, menarik perhatian penyanyi Titi DJ. "Selamat Lebaran Mbak Herdiana Kiehl. Maaf lahir batin. BTW, boleh spill mukenanya? Bagus deh," ujar pelantun Sang Dewi tersebut.

Tak hanya soal mukena, momen Cinta Laura memberikan pose 'rawr' di akhir video pun menyita perhatian warganet. "Gemas banget lihat pose terakhir Cinta," kata @neti***.

Cinta Laura salat Ied di rumah. (Foto: Instagram/@herdianak)

Warganet juga memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat Lebaran. "Mama dan keluarga, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin," ungkap @dian***. 

Akun @ibu**** mengatakan, “Sekitar 13 tahun terakhir, saya juga selalu menjalankan salat Ied di rumah saja.” Sementara akun @meysi*** mengungkapkan, “Cantik banget mommy dan Cinta.”*

(SIS)

