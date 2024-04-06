Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura Tak Pernah Beli Baju Baru untuk Lebaran: Yang Penting Ibadahnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:30 WIB
Cinta Laura Tak Pernah Beli Baju Baru untuk Lebaran: Yang Penting Ibadahnya
Cinta Laura tak pernah beli baju baru untuk Lebaran. (Foto: Instagram/@claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura Khiel mengaku, tak pernah membeli baju baru saat Lebaran. Sang aktris bahkan tak masalah jika harus mengenakan baju lamanya saat kumpul keluarga di momen Idul Fitri. 

“Sejujurnya, aku tipe orang yang tak pernah ribet soal baju. Aku fine banget malah kalau harus pakai baju setahun sebelumnya,” kata sang aktris saat ditemui awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (6/4/2024). 

Cinta Laura mengaku, hanya akan membeli baju baru saat merasa membutuhkannya, bukan karena momen. Alasan inilah yang membuat aktris berdarah Jerman-Indonesia ini tak pernah membeli baju baru jelang Lebaran. 

“Bagi aku, beli baju baru itu tidak perlu harus di waktu atau momen tertentu seperti Lebaran. Kalau aku butuh ya aku beli. Tapi kalau tidak butuh ya tidak usah beli,” tutur sang aktris menambahkan. 

Cinta Laura tak pernah beli baju baru untuk Lebaran. (Foto: Instagram/@claurakiehl)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/598/3086712/cinta_laura-0SAY_large.jpg
Kehilangan Keluarga, Cinta Laura Ungkap Alasan di Balik Misi Balas Dendam dalam Series Terbarunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement