Cinta Laura Tak Pernah Beli Baju Baru untuk Lebaran: Yang Penting Ibadahnya

JAKARTA - Cinta Laura Khiel mengaku, tak pernah membeli baju baru saat Lebaran. Sang aktris bahkan tak masalah jika harus mengenakan baju lamanya saat kumpul keluarga di momen Idul Fitri.

“Sejujurnya, aku tipe orang yang tak pernah ribet soal baju. Aku fine banget malah kalau harus pakai baju setahun sebelumnya,” kata sang aktris saat ditemui awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (6/4/2024).

Cinta Laura mengaku, hanya akan membeli baju baru saat merasa membutuhkannya, bukan karena momen. Alasan inilah yang membuat aktris berdarah Jerman-Indonesia ini tak pernah membeli baju baru jelang Lebaran.

“Bagi aku, beli baju baru itu tidak perlu harus di waktu atau momen tertentu seperti Lebaran. Kalau aku butuh ya aku beli. Tapi kalau tidak butuh ya tidak usah beli,” tutur sang aktris menambahkan.