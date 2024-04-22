Berkat Fauzi Baadilla, Violenzia Jeanette Jadi Mualaf di Usia 19 Tahun

JAKARTA - Violenzia Jeanette menyebut, ada peran Fauzi Baadilla dalam keputusannya memeluk agama Islam. Sang aktor, menurutnya, orang pertama yang memperkenalkan Islam di tengah depresinya.

“Saya mualaf umur 19 tahun. Banyak orang yang mengira saya mualaf karena menikah. Tapi sebenarnya, saya mualaf bukan karena pernikahan atau laki-laki,” ujarnya dalam channel YouTube @BUNDLifetainment, pada 26 Februari 2024.

Perkenalannya dengan agama Islam, diakui Violenzia, bermula saat dia kehilangan sang kakek untuk selamanya. Kondisi itu bahkan sampai membuat ibu tiga anak tersebut depresi berat dan kehilangan arah.

“Saya kan dekat banget sama kakek. Jadi, kehilangan beliau jadi pukulan berat yang membuat saya sempat depresi berat. Itu momen di mana hidup saya dark-darknya. Benar-benar hilang arah,” katanya menambahkan.