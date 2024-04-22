Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkat Fauzi Baadilla, Violenzia Jeanette Jadi Mualaf di Usia 19 Tahun

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |04:30 WIB
Berkat Fauzi Baadilla, Violenzia Jeanette Jadi Mualaf di Usia 19 Tahun
Berkat Fauzi Baadilla, Violenzia Jeanette menjadi mualaf di usia 19 tahun. (Foto: Instagram/@violenziajean)
A
A
A

JAKARTA - Violenzia Jeanette menyebut, ada peran Fauzi Baadilla dalam keputusannya memeluk agama Islam. Sang aktor, menurutnya, orang pertama yang memperkenalkan Islam di tengah depresinya. 

“Saya mualaf umur 19 tahun. Banyak orang yang mengira saya mualaf karena menikah. Tapi sebenarnya, saya mualaf bukan karena pernikahan atau laki-laki,” ujarnya dalam channel YouTube @BUNDLifetainment, pada 26 Februari 2024.

Perkenalannya dengan agama Islam, diakui Violenzia, bermula saat dia kehilangan sang kakek untuk selamanya. Kondisi itu bahkan sampai membuat ibu tiga anak tersebut depresi berat dan kehilangan arah. 

“Saya kan dekat banget sama kakek. Jadi, kehilangan beliau jadi pukulan berat yang membuat saya sempat depresi berat. Itu momen di mana hidup saya dark-darknya. Benar-benar hilang arah,” katanya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/05/33/2623910/klarifikasi-fauzi-baadilla-usai-dituding-ikut-menyelewengkan-dana-umat-8UdL6m9IsL.jpg
Klarifikasi Fauzi Baadilla Usai Dituding Ikut Menyelewengkan Dana Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/33/2617888/kritik-promosi-holywings-yang-berbau-sara-fauzi-baadilla-gue-kasih-vitamin-otak-c7MZTzO4DS.jpg
Kritik Promosi Holywings yang Berbau SARA, Fauzi Baadilla: Gue Kasih Vitamin Otak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/02/33/2354978/cerita-fauzi-baadilla-panik-selamatkan-diri-saat-gempa-4-4-m-di-mamuju-0La6bnbBoh.jpg
Cerita Fauzi Baadilla Panik Selamatkan Diri saat Gempa 4,4 M di Mamuju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/02/33/2354867/jadi-relawan-fauzi-baadila-ikut-rasakan-dahsyatnya-gempa-mamuju-uX33pFeqks.jpg
Jadi Relawan, Fauzi Baadilla Ikut Rasakan Dahsyatnya Gempa Mamuju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/15/33/2230150/fauzi-baadila-ancam-blok-instagram-netizen-genit-aM26ZLXyDW.jpg
Fauzi Baadila Ancam Blok Instagram Netizen Genit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/15/33/2230084/sering-digoda-janda-hingga-pria-homoseksual-via-dm-fauzi-baadilla-tolong-sadar-diri-kjTpEHoWf2.jpg
Sering Digoda Janda hingga Pria Homoseksual Via DM, Fauzi Baadilla: Tolong Sadar Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement