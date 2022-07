BEBERAPA waktu belakangan ini publik sempat dihebohkan dengan dugaan adanya penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh badan amal, Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal itu sontak membuat aktor Fauzi Baadilla terkena imbas dari tudingan tersebut, mengingat ia merupakan brand ambassador dari ACT.

Melalui akun Instagramnya, mantan suami Senk Lotta ini sempat mengunggah sebuah komentar netizen yang menyebut bahwa dirinya ikut melakukan penyelewengan dana umat. Nahasnya, ia dituding berfoya-foya dengan uang milik orang lain yang disumbangkan.

"Pantesan di gundul Fauzi Baadilla kebanyakan pamer, ternyata duitnya hasil maling dari dana umat," tulis akun @d1n4nat4lia_lee.

Tudingan tersebut membuat bintang film Mengejar Matahari ini akhirnya angkat bicara. Melalui kolom keterangan foto, pria 42 tahun ini tampak mengklarifikasi tudingan netizen yang dilayangkan padanya. Termasuk membenarkan bahwa dirinya sering kali mengikuti program kerja bersama ACT.

"Fakta: adalah BENAR saya ambassador/duta/influencer ACT, dan sudah sering membersamai byk program2. FYI: gue kerja sukarela, kalo lagi mau ok, kalo gak mau ya tidak, tergantung mood," ungkap Fauzi Baadilla pada tulisannya.

"Fakta: Adalah Salah apabila saya ikut urus dana, manajemen keuangan atau kepoin gaji orang lain. (Di luar area gue.. jauhh bro)," lanjutnya.

Lebih jelas, Fauzi Baadilla menyebut jika dirinya sudah mendapatkan informasi bahwa manajemen ACT akan melakukan perombakan sebelum kabar terkait penyelewengan dana umat dimuat di media massa.

Bahkan ia juga menjelaskan soal honor yang ia dapat dari ACT sebagai brand ambassador. Termasuk membicarakan soal uang tabungan dan investasi miliknya, yang dituding berasal dari honor ACT.

"Fee transport selalu gue sedekahkan lagi..," tuturnya.

"Financial gue sejauh ini . Hasil tabungan & investasi gue sendiri.. selama bertahun tahun. Thank you atas tudingan nya btw dina natalia lee," tandasnya.

Unggahan tersebut sontak membuat para netizen akhirnya ramai membanjiri kolom komentar milik pria kelahiran Kairo, Mesir tersebut. Termasuk meminta agar Fauzi Baadilla melaporkan akun tersebut dengan tudingan pencemaran nama baik.

"Pencemaran nama baik. Penjarain bang," tulis bufa***.

"Laporan bareskrim bang @fauzibaadilla__ kena uu ite pencemaran nama baik itu, didiemin tar kebiasaan malah ngelunjak," kata danea**.