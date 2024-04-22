Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ciri-Ciri Artis P yang Diduga Terlibat Korupsi Rp4,4 Triliun, IAW: Cantik, Muda, Seksi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:45 WIB
Ciri-Ciri Artis P yang Diduga Terlibat Korupsi Rp4,4 Triliun, IAW: Cantik, Muda, Seksi
IAW ungkap ciri-ciri artis P yang diduga terlibat korupsi Rp4,4 triliun (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perwakilan Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, tidak terima aduannya terkait dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 hingga kini tak mendapat perkembangan.

Diketahui, aduan itu dilayangkan terkait kasus dugaan korupsi Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) pada 2018 sampai dengan 2022. Bahkan kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan para Gubernur dan artis berinisial P atas penarikan uang cash untuk biaya Komisi senilai Rp4,4 triliun yang dilakukan secara serampangan.

Iskandar Sitorus mengatakan, keterlibatan artis P dalam kasus ini yakni adanya endorse produk kecantikan untuk perusahaan skincare yang merupakan hasil dari aliran dana korupsi tersebut. 

"Inisialnya P, melakukan kegiatan endorse di periode 2018-2019 atas satu unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Kasablanka," kata Iskandar Sitorus saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

IAW (Ayu Utami)

IAW ungkap ciri-ciri artis P yang diduga terlibat korupsi Rp4,4 triliun (Foto: Ayu/MPI)


Lebih lanjut, Iskandar pun mengungkapkan ciri-ciri dari artis inisial P tersebut. Berdasarkan informasi dari Iskandar, artis P ini menerima bayaran endorse mencapai miliaran rupiah.

"Perempuan, cantik, seksi, berusia muda," ungkap Iskandar Sitorus.

"Lumayan, di luar kelaziman sebagai profesional endorsement. Miliar, hitungannya miliar. Aliran dananya tetap, karena sumbernya tetap sejak 2018," lanjut Iskandar Sitorus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement