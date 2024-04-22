Ciri-Ciri Artis P yang Diduga Terlibat Korupsi Rp4,4 Triliun, IAW: Cantik, Muda, Seksi

JAKARTA - Perwakilan Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, tidak terima aduannya terkait dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 hingga kini tak mendapat perkembangan.

Diketahui, aduan itu dilayangkan terkait kasus dugaan korupsi Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) pada 2018 sampai dengan 2022. Bahkan kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan para Gubernur dan artis berinisial P atas penarikan uang cash untuk biaya Komisi senilai Rp4,4 triliun yang dilakukan secara serampangan.

Iskandar Sitorus mengatakan, keterlibatan artis P dalam kasus ini yakni adanya endorse produk kecantikan untuk perusahaan skincare yang merupakan hasil dari aliran dana korupsi tersebut.

"Inisialnya P, melakukan kegiatan endorse di periode 2018-2019 atas satu unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Kasablanka," kata Iskandar Sitorus saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

IAW ungkap ciri-ciri artis P yang diduga terlibat korupsi Rp4,4 triliun (Foto: Ayu/MPI)





Lebih lanjut, Iskandar pun mengungkapkan ciri-ciri dari artis inisial P tersebut. Berdasarkan informasi dari Iskandar, artis P ini menerima bayaran endorse mencapai miliaran rupiah.

"Perempuan, cantik, seksi, berusia muda," ungkap Iskandar Sitorus.

"Lumayan, di luar kelaziman sebagai profesional endorsement. Miliar, hitungannya miliar. Aliran dananya tetap, karena sumbernya tetap sejak 2018," lanjut Iskandar Sitorus.