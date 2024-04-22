Respons Ruben Onsu saat Ditanya Kemungkinan Damai dengan Jordi Onsu

JAKARTA - Ruben Onsu dan Jordi Onsu sudah satu tahun belakangan ini tidak menjalin komunikasi. Tak hanya soal komunikasi, keduanya juga sudah dua kali tidak merayakan Natal bersama.

Ruben sempat mengungkap bahwa merenggangnya hubungannya dengan Jordi berkaitan dengan rasa sakit hati yang dirasakannya. Sayangnya, Ruben tak ingin membahas lebih lanjut mengenai permasalahannya dengan sang adik.

Suami Sarwendah ini tak ingin membongkar soal pemicu dari rasa sakit hati yang dirasakannya itu itu.

Saat disinggung soal kemungkinan berdamai dengan sang adik, Ruben tak menampik jika harapan itu selalu ada. Namun, melihat masalah yang semakin berlarut dan kondisi tidak baik-baik saja yang terus terjadi, Ruben memilih diam dan tak ingin terlalu bernafsu untuk mengupayakan perdamaian.

"Semua maunya damai, cuma buat saya ya saya boleh gunakan suara saya untuk diam dan tidak memberikan apapun tentang hal ini, sudah terlalu larut sehingga terbuai," ujar Ruben Onsu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Respons Ruben Onsu saat ditanya kemungkinan damai dengan Jordi Onsu (Foto: Instagram/ruben_onsu)

Ruben pun menyinggung soal ikatan persaudaraan yang begitu kuatnya sehingga ketika tertimpa permasalahan, saudara yang pertama kali akan menolong. Ruben ingin Jordi memahami hal itu.

Melihat hubungan yang tak kunjung membaik, Ruben memilih tak ambil pusing dan fokus dengan kehidupannya.

"Saya cuma bilang lu mau kemana pun yang nolong lu bukan teman, sahabat, anak buah lo, tapi saudara Lo sendiri. Kalau dianggap ada nilainya silahkan, tapi Tuhan tau apa yang saya kerjakan buat dia. Jadi buat saya untuk hal ini, sudah saya lewatin ada yang lebih gua pikirin," ungkapnya.