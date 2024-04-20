Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Satu Tahun Ruben Onsu dan Jordi Onsu Tak Berkomunikasi, Ada Apa?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |11:45 WIB
Ruben Onsu dan Jordi Onsu tak berkomunikasi setahun (Foto: Instagram/ruben_onsu)
Ruben Onsu dan Jordi Onsu tak berkomunikasi setahun (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan keluarga antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu merenggang. Bahkan pasangan adik kakak yang biasanya terlihat kompak ini sudah tidak lagi saling bertegur sapa sejak satu tahun lalu.

Tak hanya itu, dua kali perayaan Natal pun tidak lagi dirayakan Ruben bersama adiknya.

Menurut Ruben, perselisihan antara kakak dan adik menjadi hal yang lumrah terjadi. Namun, masalahnya dengan Jordi Onsu kali ini berkaitan dengan rasa sakit hati yang dirasakannya.

Akan tetapi, Ruben tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai permasalahannya dengan sang adik.

"Memang saya sudah lama sama dia gak teguran. Biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa, dari saya nya, jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya dan terus saya gak ingin menyakiti siapapun dan semua baik-baik saja," ujar Ruben Onsu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 April 2024.

Ruben Onsu dan Jordi Onsu

Ruben Onsu dan Jordi Onsu tak berkomunikasi setahun (Foto: YouTube)


"Udah setahun," lanjutnya.

Ruben pun berharap permasalahannya dengan Jordi tak memunculkan opini publik yang semakin memperkeruh suasana. Dia pun tak ingin membongkar soal pemicu dari rasa sakit hati yang dirasakannya itu itu.

"Saya amat kecewa jika ini terus digiring-giring, ada waktunya saya jawab. Kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, sedih campur aduk pasti ada," sambungnya.

Ruben hanya mengungkap bahwa tak mungkin muncul permasalahan tanpa ada pemicu. Tanpa membongkar lebih jauh soal pemicu yang dimaksud, Ruben pun mengaku bahwa hubungan darah antara adik dan kakak tak akan terpisahkan oleh apapun meski hubungannya tengah merenggang.

"Ikatan darah  memang nggak akan bisa dilepas tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan, semuanya udah pasti dia ada pemicunya juga kan dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
