Ruben Onsu Rayakan Imlek dengan Tradisi Yu Sheng, Sampai Undang Barongsai ke Rumah

JAKARTA - Pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah tetap merayakan momen Imlek meski hanya di rumah saja. Meski hanya di rumah, acara Imlek yang diselenggarakan bersama seluruh keluarga dan karyawan itu berlangsung cukup meriah.

Ruben dan putranya, Betrand Putra Onsu atau yang kerap disapa Onyo itu tampil gagah dalam balutan baju pria tradisional khas China yaitu Changsan berwarna merah. Sementara Sarwendah dan kedua putrinya, yaitu Thania dan Thalia tampil begitu anggun dengan balutan busana serba merah dengan kerah baju yang dihiasi kancing Shanghai.

Adapun tradisi khas yang dilakukan keluarga yang kerap disapa The Onsu ini saat imlek salah satunya dengan mengaduk Yu Sheng atau hidangan salad khas China. Tradisi Yu Sheng ini menyajikan berbagai jenis sayuran, buah, dan juga biasanya ikan salmon dalam satu piring besar.

Seluruh isi Yu Sheng kemudian diaduk menggunakan sumpit secara bersamaan oleh seluruh anggota keluarga The Onsu. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, tradisi Yu Sheng ini dipercaya dapat membawa keberuntungan di tahun yang baru ini.

Ruben Onsu rayakan Imlek dengan tradisi Yu Sheng (Foto: Instagram/sarwendah29)

“Katanya makin tinggi ngaduk atau ngangkatnya, makin tinggi juga rezekinya, amin,” kata Sarwendah dalam unggahan pada akun Instagramnya @sarwendah29, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (11/2/2024).

BACA JUGA: Ruben Onsu Ungkap Harapan di Natal 2023

Tak cuma melaksanakan tradisi Yu Sheng, keluarga The Onsu juga mengundang langsung pertunjukan tradisional Barongsai ke kediaman mereka. Terlihat ada dua barongsai yang hadir menghibur dan memeriahkan perayaan imlek keluarga The Onsu ini.