HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penjelasan Idham Masse soal Hadiah Mobil untuk Ibu Catherine Wilson yang Ditarik Leasing

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |14:05 WIB
Penjelasan Idham Masse soal Hadiah Mobil untuk Ibu Catherine Wilson yang Ditarik Leasing
Idham Masse beri penjelasan soal mobil untuk ibu Catherine Wilson (Foto: Instagram/catherinewilson)
A
A
A

JAKARTA - Publik belangan dihebohkan dengan kabar bahwa pihak leasing akan menarik mobil pemberian Idham Mase untuk ibunda Catherine Wilson. Terkait hal tersebut, pihak suami Catherine pun akhirnya angkat bicara.

Melalui kuasa hukumnya, Ilham Rasyid, Idham membantah bahwa mobil itu adalah hadiah darinya untuk sang ibu mertua. Sebab, mobil tersebut ternyata hanya diberikan Idham sebagai akomodasi Catherine Wilson selama tinggal di Jakarta.

"Saya dengar bahwa dari mas Idham, sebenarnya itu bukan hadiah. Itu buat dipakai aja selama di Jakarta kalau bolak balik," ujar Ilham Rasyid di Pengadilan Agama Depok, belum lama ini.

Namun Ilham tidak mau banyak berkomentar soal mobil hadiah tersebut. Bahkan sama sekali tak terima mobil tersebut masuk ke dalam pokok perkara.

Catherine Wilson dan Idham Masse

Idham Masse beri penjelasan soal mobil untuk ibu Catherine Wilson (Foto: Instagram/catherinewilson)


Sebab, pemberian mobil itu terjadi sebelum mereka menikah.

"Saya enggak mau menanggapi lebih jauh karena hadiah itu katanya diberi sebelum perkawinan. Artinya, tidak masuk ke pokok perkara sementara yang kita sidangkan kan atas nama perkawinan," jelas Ilham Rasyid.

Lagi pula, Idham Mase juga dikenal sebagai sosok suami bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah untuk Catherine Wilson.

Halaman:
1 2
