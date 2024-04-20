Catherine Wilson Berharap Tetap Berhubungan Baik dengan Idham Masse Usai Cerai

Catherine Wilson berharap tetap berhubungan baik dengan Idham Masse (Foto: Instagram/catherinewilson)

JAKARTA - Catherine Wilson dan Idham Mase tengah menghadapi proses cerai di Pengadilan Agama Depok. Pernikahan mereka bahkan hanya bertahan kurang lebih satu tahun, usai diresmikan pada 1 Oktober 2022.

Meski nantinya akan cerai, Catherine Wilson berharap hubungannya dengan Idham Mase tetap terjalin baik bak saudara.

"Kalau memang tidak berjodoh, tidak bisa menjadi pasangan suami istri, ya kita jadi saudara aja," kata Catherine Wilson di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Walau berharap bisa menjadi saudara, selama proses sidang berlangsung wanita yang akrab disapa Keket ini mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan sang suami. Kendati begitu, Keket pun tetap mendoakan yang terbaik untuk Idham Masse.

"Nggak, udah nggak ada ketemu, nggak ada komunikasi," ungkap Catherine Wilson.

"Kalau saya sih saling mendoakan saja. Maksudnya, semoga suami saya dan keluarganya sehat, terus lancar segala usahanya dan semoga sukses," pungkasnya.

