Farrel Hilal Ungkap Kisah Personal dalam Lagu Di Selatan Jakarta

JAKARTA - Farrel Hilal baru saja debut di belantika musik Indonesia lewat single bertajuk Di Selatan Jakarta. menurutnya, lagu tersebut begitu penting, selain sebagai pertanda kariernya, ada kisah personal di dalamnya.

Menurut Farrel, lagu yang ia tulis merupakan curahan hati banyak orang di Jakarta. Hiruk pikuk yang dijalani yang menyimpan sejuta kisah.

"Buat disclaimer, penulisnya bukan berasal dari Jakarta Selatan, Pamulang. Gue mau capture perasaan kita yang ada di Jakarta Selatan. Even orang yang nggak tinggal di sana bisa merasakan Jakarta Selatan," kata Farrel di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.