MUSIK

Farrel Hilal Hadirkan Cerita Jakarta di Single Debut

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |00:01 WIB
Farrel Hilal Hadirkan Cerita Jakarta di Single Debut
Farrel Hilal debut di industri musik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kota Jakarta menyimpan berjuta kisah, termasuk juga Jakarta Selatan. Tinggal, bekerja, nongkrong, dan berkarya di sana, rupanya menginspirasi musisi multitalenta Farrel Hilal untuk menggambarkannya dalam sebuah lagu yang menjadi single debutnya di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia, yang berjudul "Di Selatan Jakarta". Selain menjadi komposer lagu ini, Farrel juga turun langsung sebagai produser.

Bagi Farrel, tidak ada alasan spesifik mengapa ia memilih lagu ini sebagai perkenalannya kepada para penggemar musik. Ia merasa bahwa lagu ini sangat relevan dan dapat terhubung dengan para pendengar.

Farrel Hilal Hadirkan Cerita Jakarta di Single Debut

"Aku suka berkendara bersama pasangan, dan dari situ lah inspirasi untuk lagu ini muncul. Aku ingin menangkap kebiasaan orang Jakarta yang senang naik kendaraan untuk menjelajahi kota, baik itu menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Mengapa Jakarta Selatan? Karena seluruh kehidupanku ada di sini, dan aku ingin memperlihatkan bahwa hidup di Jakarta Selatan itu seru dan bervariasi. Di sini, kita bisa jatuh cinta, menjelajahi di saat senja, atau mengunjungi tempat-tempat ikoniknya, meskipun terkadang semuanya itu disertai dengan polusi udara atau polusi visual," ungkapnya.

Lagu ini ternyata sudah dibuat oleh Farrel sejak tahun 2022. Mulai dari penulisan lagu hingga pembuatan demo (termasuk rekaman vokal) hanya memakan waktu dua hari. Setelah terpilih menjadi single debutnya pada tahun 2024, penyuka genre musik RnB dan Soul ini merekam ulang vokalnya bersama tim Sony Music.

"Saat merekam ulang bersama Sony Music, aku tidak hanya menyanyikan lagu yang sudah jadi, tapi juga memodifikasi beberapa notasi dan nada serta menambahkan instrumen untuk memberikan kesan klimaks pada lagu ini."

Farrel mengakui bahwa "Di Selatan Jakarta" memberikan tantangan tersendiri karena perubahan genre yang ada di luar zona nyamannya.

"Aku merasa lagu ini sangat terasa musik pop-nya, jauh dari kebiasaan saya yang lebih sering menyanyikan RnB dan Soul belakangan ini. Dengan treatment yang berbeda, tantangannya adalah bagaimana menjadikan lagu ini tetap nyaman untuk aku nyanyikan dan enak didengar," jelasnya.

Namun, penggemar musisi seperti Glenn Fredly, Matthew Sayersz, dan Teddy Adhitya ini bersyukur karena mendapat bantuan dari tim Sony Music dalam mengerjakan single debutnya ini. "Aku senang karena selalu mendapat dukungan penuh dari tim Sony Music dalam mengerjakan single 'Di Selatan Jakarta', sehingga apa pun kesulitan yang aku hadapi bisa teratasi."

