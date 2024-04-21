Besok, Ayah Teuku Ryan akan Bersaksi di Sidang Cerai Ria Ricis

JAKARTA - Sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Senin (22/4/2024). Kali ini, sidang akan beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi dari Teuku Ryan selaku tergugat.

Pada sidang sebelumnya, Ryan menghadirkan teman dan mantan manajernya, Derry sebagai saksi dalam persidangan. Dalam kesempatan itu, Ricis terlihat hadir untuk mendengarkan saksi yang dihadirkan sang suami.

Sementara untuk persidangan besok, Teuku Ryan akan menghadirkan sang ayah sebagai saksi. "Besok agendanya masih kesaksian dari pihak tergugat. Insya Allah, besok akan hadir ayah Ryan dari Aceh," ujar Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum sang aktor.

Dedi menambahkan, kliennya dipastikan hadir dalam persidangan besok untuk mendampingi sang ayah. Ryan dan ayahnya dijadwalkan hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 22 April 2024, pukul 09.00 WIB.

Ria Ricis dan Teuku Ryan menikah pada 12 November 2021. Namun setelah sang YouTuber melahirkan anak pertama, banyak rumor tak sedap melingkupi pernikahan mereka. Ricis kemudian menggugat cerai Ryan, pada 30 Januari 2024.*

