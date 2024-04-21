Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Besok, Ayah Teuku Ryan akan Bersaksi di Sidang Cerai Ria Ricis

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |23:47 WIB
Besok, Ayah Teuku Ryan akan Bersaksi di Sidang Cerai Ria Ricis
Ayah Teuku Ryan akan bersaksi di sidang cerai Ria Ricis. (Foto: FD Photography)
A
A
A

 

JAKARTA - Sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Senin (22/4/2024). Kali ini, sidang akan beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi dari Teuku Ryan selaku tergugat. 

Pada sidang sebelumnya, Ryan menghadirkan teman dan mantan manajernya, Derry sebagai saksi dalam persidangan. Dalam kesempatan itu, Ricis terlihat hadir untuk mendengarkan saksi yang dihadirkan sang suami. 

Sementara untuk persidangan besok, Teuku Ryan akan menghadirkan sang ayah sebagai saksi. "Besok agendanya masih kesaksian dari pihak tergugat. Insya Allah, besok akan hadir ayah Ryan dari Aceh," ujar Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum sang aktor. 

Dedi menambahkan, kliennya dipastikan hadir dalam persidangan besok untuk mendampingi sang ayah. Ryan dan ayahnya dijadwalkan hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 22 April 2024, pukul 09.00 WIB. 

Ayah Teuku Ryan akan bersaksi di sidang cerai Ria Ricis. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

Ria Ricis dan Teuku Ryan menikah pada 12 November 2021. Namun setelah sang YouTuber melahirkan anak pertama, banyak rumor tak sedap melingkupi pernikahan mereka. Ricis kemudian menggugat cerai Ryan, pada 30 Januari 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement