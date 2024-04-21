Natasha Rizky Unggah Foto Kenangan di Hari Anniversary dengan Desta, Belum Move On?

JAKARTA - Rumah tangga Natasha Rizky dan Desta memang sudah berakhir. Namun, tidak dengan pembahasan mengenai rumah tangga mereka. Hingga saat ini, keduanya masih terus dikaitkan.

Apalagi ketika Natasha Rizky mengunggah beberapa foto pada hari ini, 21 April 2024 dimana seharusnya mereka merayakan anniversary pernikahan yang ke-11.

Sekilas, tak ada yang istimewa dalam unggahan foto dari ibu tiga anak itu. Dia hanya membagikan beberapa foto acak berisi potret pemandangan dari dalam mobil serta beberapa makanan yang telah tersaji dengan estetik.

Dalam keterangan foto yang diunggahnya itu, Natasha Rizky menuliskan pesan tersirat soal kenangan yang tersimpan dengan baik dalam ingatannya.

"Setidaknya dalam kenanganku," tulis Natasha Rizky dalam bahasa Inggris, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

Namun, foto itu mendadak jadi perbincangan netizen karena diunggah ulang oleh akun X @tanyakanrl. Pasalnya, salah satu foto diduga merupakan kenangan yang tersisa dari ulang tahun pernikahan yang ke-9 mereka pada 2022 lalu

Foto yang dimaksud adalah foto kue berlapis krim putih itu. Akun X itu pun menyandingkan dengan foto yang diunggah Desta dua tahun lalu. Kala itu mereka berdua tersenyum ke arah kamera. Di hadapan keduanya tersaji makanan manis berupa kue dengan lapisan krim putih yang sama dengan yang dibagikan Natasha Rizky hari ini. Ada pula tulisan Happy Anniversary di piring Natasha Rizky.

"Seharusnya hari ini desta-caca anniv pernikahan ke yg 11 tahun. Terus hari ini caca ngeposting beberapa foto, salah satunya foto kue (pic sebelah kiri) ternyata itu foto kue pas mereka ngerayain anniv yg ke 9 tahun," bunyi cuitan akun X @tanyakanrl.

Cuitan itu pun ramai dikomentari netizen yang menduga bahwa Natasha Rizky masih belum move on dari mantan suaminya itu.

"Kenapa sihhh caca blm move on ya...Pihak desta gimana nihh???," tulis @ser**

"Caca jangan gamon yah," tulis @yea**

"Natasha nih gamon kah? Ya wajar sih kemarin liat cuplikan wawancara sama vindes juga kaya g Natasha Rizki cintanya lebih besar dari Desta. Tapi kalo terlalu memperlihatkan begini dia kaya masih sayang Desta gue jadi kasian, semoga Caca segera menemukan kebahagiaannya," tulis @hou***.