HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taeyong NCT Resmi Jalani Wajib Militer

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:30 WIB
Taeyong NCT Resmi Jalani Wajib Militer
Taeyong NCT resmi jalani wajib militer. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Taeyong NCT resmi bergabung dengan militer, pada 15 April 2024. Dia akan vakum dari dunia hiburan selama hampir 2 tahun untuk menjalani masa tugasnya sebagai warga negara Korea Selatan. 

Taeyong NCT resmi wamil. (Foto: Instagram/Taeyong NCT)

Sebagai member NCT pertama yang menjalani wajib militer, Taeyong masuk ke pusat pelatihan militer diiringi personel lainnya. Dia bahkan menyempatkan diri berpose bersama Doyoung, Johnny, Jaehyun, Ten, Yuta, dan Jungwoo. 

“Aku akan kembali dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Semangat! Our 127, aku mencintai kalian,” tulis Taeyong NCT sebagai caption unggahan fotonya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (15/4/2024). 

Lewat Insta Story, Taeyong juga membagikan foto suasana di kawasan pusat pelatihan militer Angkatan Laut Korea Selatan dan potret dirinya bersama para member NCT 127 lainnya.

Taeyong NCT resmi wamil. (Foto: Instagram/Taeyong NCT)

Pada Maret silam, SM Entertainment telah mengonfirmasi, Taeyong menjadi member pertama NCT yang menjalani wamil dengan bergabung dalam Angkatan Laut Korea Selatan.*

(SIS)

