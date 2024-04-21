Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

LE SSERAFIM Dituding Lipsync di Coachella

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:20 WIB
LE SSERAFIM Dituding Lipsync di Coachella
LE SSERAFIM dituding lipsync di Coachella 2024. (Foto: Instagram/@le_sserafim)
A
A
A

CALIFORNIA - Penampilan LE SSERAFIM di Coachella, pada 13 April silam, sempat menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Tak hanya puji, mereka juga ramai dikritik karena kualitas vokal yang tak stabil. 

Karena itu, penampilan minggu kedua Sakura cs sangat dinantikan penggemar. Video sound check mereka sempat viral dan memunculkan ekspektasi besar warganet karena terdengar cukup stabil dan mulus.

Namun setelah tampil, warganet tampaknya tak cukup puas. LE SSERAFIM dituding lipsyinc dan bernyanyi menggunakan backtrack. Tudingan tersebut didasarkan warganet pada momen saat mereka menyanyikan ANTIFRAGILE.

Saat itu, Chaewon terlihat menjauhkan mikrofonnya namun suaranya tetap keluar. "LE SSERAFIM 80 persen lipsync kali ini. Kau bisa mengetahui ini saat mereka 'adlib'. Jesus, HYBE apa yang kau lakukan?" ujar @Teumquinnn di X, pada 21 April 2024. 

LE SSERAFIM dituding lipsync di Coachella 2024. (Foto: HYBE Labels)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement