LE SSERAFIM Dituding Lipsync di Coachella

CALIFORNIA - Penampilan LE SSERAFIM di Coachella, pada 13 April silam, sempat menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Tak hanya puji, mereka juga ramai dikritik karena kualitas vokal yang tak stabil.

Karena itu, penampilan minggu kedua Sakura cs sangat dinantikan penggemar. Video sound check mereka sempat viral dan memunculkan ekspektasi besar warganet karena terdengar cukup stabil dan mulus.

BACA JUGA: Sakura LE SSERAFIM Kembali Dihujat usai Unggah Tulisan Panjang soal Coachella

Namun setelah tampil, warganet tampaknya tak cukup puas. LE SSERAFIM dituding lipsyinc dan bernyanyi menggunakan backtrack. Tudingan tersebut didasarkan warganet pada momen saat mereka menyanyikan ANTIFRAGILE.

Saat itu, Chaewon terlihat menjauhkan mikrofonnya namun suaranya tetap keluar. "LE SSERAFIM 80 persen lipsync kali ini. Kau bisa mengetahui ini saat mereka 'adlib'. Jesus, HYBE apa yang kau lakukan?" ujar @Teumquinnn di X, pada 21 April 2024.