HOME CELEBRITY TV SCOOP

Persahabatan dan Kompetisi Memanas di UNBW Bootcamp, Meyden pilih Vior Jadi Musuh?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |08:20 WIB
JAKARTA - Boy William kembali hadir dalam episode 1 UNBW Bootcamp, yang berisikan Vior, Catheez, dan Meyden, berkumpul untuk kompetisi yang menawarkan beasiswa dan hadiah uang tunai. Episode perdana serial YouTube ini menghadirkan gelombang drama, kejutan, dan semangat kompetisi yang memukau.

Awalnya, para peserta saling bercanda dan mengungkapkan kegembiraan mereka tentang makanan, hadiah, dan kesempatan yang ditawarkan bootcamp. Meyden bahkan bercerita bahwa dia adalah orang pertama yang dihubungi oleh Ko Boy.

Permainan pertama yang mereka hadapi disebut "Friend or Enemy?" Di sini, para peserta harus menuliskan nama teman dan musuh mereka. Kejutan datang ketika mereka mengetahui ada satu musuh di antara mereka! Suasana tegang pun mewarnai ruangan, mengingatkan kita pada serial Squid Game versi low-budget.

Para peserta kemudian berdiskusi tentang strategi dan masa lalu mereka di UNBW. Mereka berusaha memahami satu sama lain untuk menghindari konflik yang pernah terjadi sebelumnya.

UNBW Bootcamp

Persahabatan dan kompetisi memanas di UNBW Bootcamp (Foto: UNBW)


Selanjutnya, mereka memasuki game utama, UNBW, yang mengharuskan mereka menjawab pertanyaan sebanyak mungkin untuk mendapatkan poin. Vior, yang tidak diunggulkan, secara mengejutkan keluar sebagai pemenang dengan 13 poin! Kemenangan ini disambut dengan rasa terkejut oleh teman-temannya.

Vior berhak mendapatkan hak istimewa untuk mengajak seorang teman menikmati kemenangannya. Namun, sebelum memilih temannya, para peserta harus mengungkapkan pilihan mereka di game "Friend or Enemy?". Drama pun terjadi ketika Catheez menuduh Kayes tidak tulus dan Kayes menuduh Catheez sombong.

Menariknya, meskipun sempat berdebat, mereka berdua saling memilih sebagai teman.

Halaman:
1 2
