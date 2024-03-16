Boy William Undang Baim dan Iggy Jadi Murid UNBW, Lucu Banget!

Ada Baim dan Iggy di UNBW bareng Boy William. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Boy William kembali mengunggah konten UNBW (Ujian Nasional Boy William) berjudul LUCU BANGET, KETAHUAN NGGA PERNAH MASUK KELAS PAS SEKOLAH! | IGGY VS BAIM #UNBW.

Episode kali ini, Luqman alias Baim menjadi bintang tamu bersama Iggy Dzu. Keduanya memamerkan kemampuan menghibur dan wawasan dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan.

Baim merupakan salah satu content creator yang belakangan ini sedang viral karena memparodikan Mayor Teddy. Sedangkan Iggy yang bernama asli Muhammad Virgi Dzuhrizan merupakan seorang stand-up comedian.

Sama seperti biasanya, kedua bintang tamu tampil dengan seragam sekolah untuk menciptakan suasana nostalgia. Lalu mereka diberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab.