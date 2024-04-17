Ibunda Catherine Wilson Menangis Mobil Hadiah Idham Mase Akan Ditarik Leasing

JAKARTA - Catherine Wilson secara terang-terangan merasa kecewa dengan suaminya, Idham Mase. Sebab mobil yang diberikan kepada ibunda hendak ditarik oleh pihak leasing.

Usut punya usut, mobil tersebut belum lunas dan masih kredit. Idham Mase rupanya nunggak pembayaran, hingga pihak leasing datang ke rumah Catherine Wilson.

"Iya sangat kecewa. Maksudnya ini gimana apalagi ini bukan ke ibu saya bukan ke saya, ke orangtua juga ya pasti gimana ya perasaannya kok udah dikasih diminta lagi," kata Catherine Wilson di Pengadilan Agama Depok.

"Ini belum dibayar-bayar ada tunggakan makanya mereka datang ke rumah. tapi kan saya juga maksudnya ya saya tidak tahu menahu dan ini hadiah," tambahnya.

Perempuan yang akrab disapa Keket itu juga mengungkapkan reaksi sang ibunda sampai menangis.

"Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin kok begini? Dia bilang gitu," ungkap Catherine Wilson.

Sebagai anak, Catherine Wilson hanya bisa menyemangati dan meminta sang ibunda untuk sabar.

"Aku bilang sabar deh 'Mi, berdoa kita kalau memang ya rezeki' maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tapi orangnya nggak ikhlas ya kita bingung juga ya," jelas Catherine Wilson.

