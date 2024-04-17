Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson Kecewa Idham Mase Hadiahi Mobil Kreditan untuk Sang Ibu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:30 WIB
Catherine Wilson Kecewa Idham Mase Hadiahi Mobil Kreditan untuk Sang Ibu
Catherine Wilson kecewa suami hiadahi mobil kreditan untuk sang ibu. (Foto: Instagram/Catherine Wilson)
A
A
A

JAKARTA - Catherine Wilson mengaku terkejut sekaligus kecewa saat mengetahui mobil pemberian suaminya, Idham Mase untuk sang ibu akan ditarik oleh pihak leasing. Dia pun meminta pertanggungjawaban sang suami. 

“Sayang sekali dia tidak hadir sidang hari ini. Padahal saya ingin menanyakan pertanggungjawaban atas mobil itu. Karena itu mobil kan hadiah dari dia untuk mertuanya,” ujarnya di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (17/4/2024). 

Perempuan 43 tahun tersebut mengaku, tak tahu kalau mobil yang dihadiahkan untuk ibunya tersebut ternyata dibeli secara kredit. Sebab selama ini perempuan yang akrab disapa Keket itu tak pernah melihat penampakan surat-surat mobil tersebut. 

“Memang saya selalu tanya, 'Mana BPKB mobil ini?' Tapi suami saya selalu bilang, 'Nanti, nanti. Ada kok sebentar’,” ungkap sang aktris menambahkan. 

Halaman:
1 2
