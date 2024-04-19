Martin Anugrah Yakin Arab Maklum 2 Bisa Raih Lebih dari 12 Juta Penonton

Martin Anugrah yakin 'Arab Maklum 2' bisa raih lebih dari 12 juta penonton (Foto: Wiwie/MPI)

JAKARTA - Original series ‘Arab Maklum 2’ akan tayang di Vision+ pada 26 April 2024. Para kru dan pemain ‘Arab Maklum 2’ sendiri telah melakukan screening di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat, (19/4/2024).

Dalam kesempatan itu, sutradara ‘Arab Maklum 2’, Martin Anugrah, juga ikut hadir untuk menyaksikan episode awal series yang dia buat. Bahkan, ia juga turut menjadi pemain dalam series bergenre komedi tersebut.

BACA JUGA: Arab Maklum 2 Diprediksi Tak Kalah Sukses dari Season 1 yang Raih 12 Juta Penonton

Di kesempatan tersebut, Martin tak menampik bahwa ia sempat ‘terpressure’ mengingat Arab Maklum musim pertama sukses meraih 12 juta penonton. Meski begitu, Martin mengaku puas dan optimis bahwa ‘Arab Maklum’ musim kedua akan tak kalah sukses dari musim sebelumnya.

“Saya cukup ter-pressure dengan 12 juta penonton di season 1. Berarti di season 2 harusnya lebih banyak lagi penontonya,” ujar Martin, sebelum screening ‘Arab Maklum 2’.

“Setelah saya melihat proses editing dan hasilnya, saya pribadi sangat suka dan juga saya yakin lebih banyak (penontonnya) dari season pertama,” sambungnya.

Martin Anugrah yakin 'Arab Maklum 2' bisa raih lebih dari 12 juta penonton (Foto: Wiwie/MPI)





Martin lantas berharap, selain bisa meraih angka penonton yang lebih banyak, ‘Arab Maklum 2’ juga diharapkan bisa banyak direkomendasikan bagi para pecinta series di Vision+. Mengingat, Martin menilai, para tim hingga pemain ‘Arab Maklum 2’ menurutnya telah memberikan yang terbaik di luar ekspektasinya selama proses produksi.

“Harapan saya selain angka penonton, setiap penonton ini bisa menyukainya dan juga bisa merekomen ke orang lain,” ungkapnya.

BACA JUGA: Clarissa Tanoesoedibjo Pastikan Arab Maklum 2 Lebih Keren Dari Season 1

“Saya berterimakasih kepada para kru dan para cast yang sudah memberikan lebih dari yang saya harapkan. Jadi so thank you,” pungkasnya lagi.

Sebagai informasi, VISION+ sebelumnya memulai produksi series berjudul Arab Maklum season 2 sejak 8 Januari 2024. Peresmian produksi series dari Cameo Productions ini dilakukan melalui prosesi tumpengan yang digelar di iNews Tower, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.