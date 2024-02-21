Vicky Prasetyo Kembali Syuting Usai Gagal Nyaleg

JAKARTA - Vicky Prasetyo memiliki cara sendiri untuk mengalihkan rasa kecewanya, lantaran ada kemungkinan gagal menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.

Padahal, demi bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Vicky Prasetyo rela merogoh kocek miliaran rupiah untuk kampanye.

Usai memiliki kemungkinan gagal di Pemilu, Vicky pun memilih untuk kembali syuting di beberapa program televisi, Bahkan Vicky pun berusaha bangkit dan enggan meratapi nasib di rumah.

"Kita kan, gak mungkin di rumah saja, diam, meratapi. Kan saya bilang meratapi tidak bisa menggantikan kerugian material kita, kerugian hati kita," kata Vicky Prasetyo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Vicky Prasetyo kembali syuting usai gagal nyaleg (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)





Menurutnya sebagai seorang manusia, tidak perlu berlarut-larut dalam keterpurukan. Ia harus kembali bangkit dan mencari pundi-pundi uang kembali.

"Jadi memang sudah tercipta sebagai manusia yang memang kita dedikasikan dan kita framing kan kuat. Jadi, ya sudahlah biasa, kita bangkit lagi, syuting lagi," jelas Vicky Prasetyo.

"Sudah mulai, aku blg sama manajemen aku yuk kita ambil syuting. Alhamdulillah hari ini kita ada 4 syutingan, ada 1 live, dan 3 tapping," ucap Vicky Prasetyo.