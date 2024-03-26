Vicky Prasetyo Rambah Bisnis Kopi yang Memiliki Banyak Manfaat

JAKARTA - Vicky Prasetyo kembali melebarkan sayap bisnisnya. Usai menjalankan bisnis dibidang kuliner hingga suplemen kesuburan, pria 39 tahun ini tampaknya tidak mau berpuas diri.

Terbaru, Vicky baru saja mengeluarkan produk minuman berupa kopi, yang diberi nama Sang Gladiator.

Menariknya, produk milik Vicky bukan kopi gula aren yang belakangan marak dipasaran. Ia justru mengeluarkan produk kopi bercampur ginseng merah asal Korea dan guarana dari Amazon.

Dengan bahan alami berupa ginseng, tentunya kopi ini diharapkan dapat membuat siapapun yang mengonsumsinya bisa merasa menjadi seorang gladiator. Bahkan, kopi jualan Vicky konon bisa membuat hari apapun terasa seperti malam Jumat.

Sesuai dengan namanya 'Sang Gladiator', kopi ini seolah menggambarkan jika orang yang mengonsumsinya bisa langsung siap turun ke 'arena'. Kabarnya, meski belum launching, produk ini sudah cukup laris manis dipasaran, hingga banyak calon reseller yang rela antre demi menjadi reseller kopi tersebut.

"Saya ingin orang minum 'Sang Gladiator' ini bisa menjadi pria sejati, tidak kenal letih dan dapat membahagiakan pasangannya, tentunya di atas arena," ujar Vicky Prasetyo.

Kopi jualan Vicky sendiri sudah memiliki sertifikat lengkap dari BPOM, Halal MUI, ISO, GMP dan HACCP. Tentunya, produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

