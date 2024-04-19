Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Ganti Nomor Gegara Sering Diteror di Tengah Kasus Meninggalnya Dante

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |17:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara mengalami teror via online usai kasus kematian putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, terjadi. Mantan istri Angger Dimas ini mengatakan bahwa teror tersebut diterimanya lewat pesan singkat WhatsApp maupun komentar di sejumlah postingannya.

"Kayak misalkan, banyak chat-chatnya panjang-panjang, kaya 'Allah Maha Mengetahui, manusia boleh bicara apa saja tapi Allah Maha Mengetahui'. Seolah-olah mereka yang bener saya yang salah," ujar Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Wanita 29 tahun itu mengaku sudah sangat risih dengan teror tersebut. Dia bahkan telah meningkatkan pengawalan di rumah maupun saat bepergian.

"Awalnya risih dapat komen, kaya mereka kok gini ya, aku kan korban kok kalian yang lebih galak si anak aku meninggal lho," kata dia.

Tamara Tyasmara

Sejatinya, kata Tamara, teror tersebut sudah dialami sejak proses BAP kematian Dante di Polda Metro Jaya dimulai. Dengan alasan keamanan, Tamara saat ini memilih untuk mengganti nomer WA-nya.

"(Kena teror) Semenjak BAP sih sudah banyak chat intimidasi dan neror ya, sebelum rekonstruksi. Pas setelah rekonstruksi lebih parah lagi. Banyak lah komen dan WhatsApp. Sempat saya ganti nomor," ucap Tamara.

"Lebih ke intimidasi, mengancam juga ada, sambungnya.

Tamara juga tak habis pikir dengan adanya dukungan moral kepada tersangka ditengah kasus ini. Bahkan, dukungan itu diduga datang dari keluarga dan kerabat YA sendiri.

Halaman:
1 2
