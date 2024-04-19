Tamara Tyasmara Kena Teror di Tengah Kasus Kematian Anaknya

JAKARTA - Tamara Tyasmara kembali mendapatkan teror di tengah kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (7) yang diduga ditenggelamkan Yudha Arfandi (YA).

Adapun teror tersebut, kata Tamara, berupa ancaman hingga intimidasi yang diterima melalui pesan singkat maupun di kolom komentar.

"(Kena teror) Semenjak BAP sih sudah banyak chat intimidasi dan neror ya, sebelum rekonstruksi. Pas setelah rekonstruksi lebih parah lagi. Banyak lah komen dan WhatsApp. Sempat saya ganti nomor," ujar Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Lebih ke intimidasi, mengancam juga ada, sambungnya.

Akun TikToknya pun tak luput dari dugaan teror tersebut. Pelaku menebar ancaman melalui kolom komentar di berbagai postingan Tamara.

"Aku kan posting di TikTok ada tantenya komen, orang tua ibu-ibu 'Tunggu saja yang akan kau tuai', nih ada juga aku post tentang keadilan dia komen 'sama ya Tamara kita akan mencari keadilan, YA bukan pembunuh' 'Ayo kita post satu-satu' kaya gitu-gitu," ungkapnya.

Saat ditanya soal sosok pelakunya, Tamara menduga kuat mereka dari keluarga YA. Dia mengklaim sudah mengenal dekat keluarga besar YA selama dua tahun berpacaran.

"Tanpa mengakui aku tahu itu keluarganya, aku kenal baik sama keluarganya," tegasnya.

Lebih lanjut, Tamara juga sudah meminta perlindungan khusus kepada kepolisian usai mengalami dugaan teror tersebut.

