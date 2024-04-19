Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Sangat Penasaran Motif YA Tenggelamkan Dante

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:23 WIB
Tamara Tyasmara Sangat Penasaran Motif YA Tenggelamkan Dante
Tamara Tyasmara penasaran motif pelaku pembunuh anaknya (Foto: IG Tamara)
A
A
A

JAKARTA - Kasus meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo masih diusut pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sebagai ibu, Tamara Tyasmara mengaku sangat penasaran terkait motif mantan pacarnya, Yudha Arfandi, yang diduga tega menghabisi nyawa anaknya.

Tamara mengakui jika hubungan asmaranya dengan Yudha yang kini ditetapkan sebagai tersangka berjalan selama dua tahun. Dia bahkan sudah mengenal dekat keluarga besar YA.

Tamara Tyasmara sangat Penasaran Motif YA Tenggelamkan Dante

"Belum ada yang sampein ke aku sampai sekarang (soal motif YA). Penasaran, penasaran," ucap Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Hingga kini, Tamara juga masih menunggu itikad baik dari keluarganya menyoal kasus tersebut.

"Keluarganya gak ada itikad baik sampai sekarang," tuturnya.

Di sisi lain, Tamara menanggapi spanduk berisi dukungan keluarga terhadap YA ditengah proses hukum yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement