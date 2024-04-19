Tamara Tyasmara Sangat Penasaran Motif YA Tenggelamkan Dante

JAKARTA - Kasus meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo masih diusut pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sebagai ibu, Tamara Tyasmara mengaku sangat penasaran terkait motif mantan pacarnya, Yudha Arfandi, yang diduga tega menghabisi nyawa anaknya.

Tamara mengakui jika hubungan asmaranya dengan Yudha yang kini ditetapkan sebagai tersangka berjalan selama dua tahun. Dia bahkan sudah mengenal dekat keluarga besar YA.

"Belum ada yang sampein ke aku sampai sekarang (soal motif YA). Penasaran, penasaran," ucap Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Hingga kini, Tamara juga masih menunggu itikad baik dari keluarganya menyoal kasus tersebut.

"Keluarganya gak ada itikad baik sampai sekarang," tuturnya.

Di sisi lain, Tamara menanggapi spanduk berisi dukungan keluarga terhadap YA ditengah proses hukum yang ada.