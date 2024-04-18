Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berduka, Tamara Tyasmara Melayat ke Ibunda Angger Dimas

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:43 WIB
Berduka, Tamara Tyasmara Melayat ke Ibunda Angger Dimas
Tamara Tyasmara melayat ke rumah Angger Dimas (Foto: IG Tamara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara masih menjaga tali silaturahmi dengan mantan suaminya, Angger Dimas. Hal itu ditunjukan ketika memutuskan melayat ke rumah duka ibunda Angger Dimas disemayamkan.

Diketahui, Angger Dimas tengah diselimuti kesedihan mendalam, ibundanya Yayu meninggal dunia pada Rabu (17/4/2024).

Berduka, Tamara Tyasmara Melayat ke Ibunda Angger Dimas

Setibanya di rumah duka, Tamara Tyasmara enggan berkomentar banyak dan mendoakan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan.

"Turut berduka cita untuk semua keluarga yang ditinggalkan mohon doanya ajah sih," kata Tamara Tyasmara saat melayat kerumah duka di kawasan Cinere, Depok Jawa Barat Kamis (18/4/2024).

Tamara kemudian mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.

"Angger Dimas ada, pokoknya doain aja semuanya mohon doanya nanti sama keluarga aja makasih ya Mas," ujar Tamara.

Tak hanya hadir dirumah duka, Tamara Tyasmara pun menghadiri prosesi pemakaman di TPU Jeruk Purut sama dengan makam cucunya, Dante pada Kamis (18/4/2024) sekitar Pukul 12.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement