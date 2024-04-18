Berduka, Tamara Tyasmara Melayat ke Ibunda Angger Dimas

JAKARTA - Tamara Tyasmara masih menjaga tali silaturahmi dengan mantan suaminya, Angger Dimas. Hal itu ditunjukan ketika memutuskan melayat ke rumah duka ibunda Angger Dimas disemayamkan.

Diketahui, Angger Dimas tengah diselimuti kesedihan mendalam, ibundanya Yayu meninggal dunia pada Rabu (17/4/2024).

Setibanya di rumah duka, Tamara Tyasmara enggan berkomentar banyak dan mendoakan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan.

"Turut berduka cita untuk semua keluarga yang ditinggalkan mohon doanya ajah sih," kata Tamara Tyasmara saat melayat kerumah duka di kawasan Cinere, Depok Jawa Barat Kamis (18/4/2024).

Tamara kemudian mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.

"Angger Dimas ada, pokoknya doain aja semuanya mohon doanya nanti sama keluarga aja makasih ya Mas," ujar Tamara.

Tak hanya hadir dirumah duka, Tamara Tyasmara pun menghadiri prosesi pemakaman di TPU Jeruk Purut sama dengan makam cucunya, Dante pada Kamis (18/4/2024) sekitar Pukul 12.45 WIB.