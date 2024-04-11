Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idulfitri Tanpa Dante, Tamara Tyasmara : Kayak Enggak Lebaran

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |01:03 WIB
Idulfitri Tanpa Dante, Tamara Tyasmara : Kayak Enggak Lebaran
Tamara Tyasmara lebaran tanpa Dante (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara merasakan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab dia harus menjalaninya tanpa kehadiran putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6).

"Di tahun ini kayak enggak lagi lebaran aja gitu kayak beda, biasanya ke makam papa sama Dante, ternyata tahun ini ke makamnya Dante," ujar Tamara Tyasmara saat ditemui di TPU. Jeruk Purut Jakarta Selatan.

Idulfitri Tanpa Dante, Tamara Tyasmara : Kayak Enggak Lebaran

Selain itu, kesedihan dirasakan Tamara yakni rencananya untuk Dante menjalani puasa tahun ini buyar seketika. Sehingga sebagai seorang ibu, perempuan berusia 29 tahun ini hanya bisa mengenang kembali masa-masa bersama Dante.

"Belajar puasa, tahun ini harusnya puasa pertama Dante, belajar puasa, aku juga udah daftarin pesantren kilat, tahun pertamanya pesantren kilat. Kangen itu sih, antusias dia sahur, malam takbir lihat kembang api dari pagar balkon kamar," ucap Tamara.

Tamara juga mengatakan untuk menyambut Hari Raya Idulfitri kali ini, ia sempat menyiapkan baju lebaran untuk Dante. Namun sayangnya takdir berkata lain, kini putranya telah meninggal dunia.

"Aku suka pake baju kembaran, sama-sama udah siap, tahun ini enggak tahun ini doanya, Dante tenang di sana," bebernya.

"Berharap di momen di momen lebaran katanya kalau lebaran roh itu bisa pulang ke rumah, semoga aja Dante ikut pulang ke rumah, aku sudah siapin bajunya, siapin pecinya, sajadahnya, sudah aku siapin semuanya biar kakak lihat ludah disiapin Mama," tutur Tamara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement