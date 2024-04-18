Singgung Nama Ayu Ting Ting di Depan Nagita Slavina, Kiky Saputri Dirujak Netizen

JAKARTA - Komika Kiky Saputri kembali membuat gerah warganet. Kali ini, karena pertanyaan yang dilontarkannya kepada Nagita Slavina dianggap berlebihan dan berpotensi menyinggung pihak tertentu.

Dalam program Berkahnya Ramadan yang ditayangkan salah satu TV swasta, Kiky terlihat bertanya kepada Nagita. “Aku mau tanya, tapi jangan tersinggung ya? Janji jangan marah. Emang benar ya kata orang aku mirip Ayu Ting Ting?” katanya.

Mendengar pertanyaan sang komika, Nagita Slavina hanya bisa tertawa sambil berkata, “Siapa (yang bilang)?” Sedangkan Raffi Ahmad yang berdiri di samping sang istri hanya bisa mengulas senyum lebar sambil bertepuk tangan.

Momen tersebut diunggah ulang akun @caviarhold di TikTok dan sukses mendulang 3,6 juta views dan disukai lebih dari 283.000 kali. Video tersebut juga ramai dikomentari warganet yang geram dengan pertanyaan tersebut.

“Mau itu pertanyaan murni dari Kiky atau tim kreatifnya, sumpah ya enggak ngotak!!!” ujar akun @_co***elon067. Akun @_bi**hyou mengatakan, “Ayu Ting Ting kasihan banget. Apa-apa namanya dibawa gitu. Tapi dia bisa loh sabar.”

“Seumur-umur, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan yang sahabatan sama RANS dan Ayu tidak pernah bahas masalah ini. Keduanya sangat paham dengan porsi mereka masing-masing,” tutur @za***ety menambahkan.

Akun @tau****irls1* menuliskan, “Padahal di Lapor Pak itu si Kiky sama Hesti dekat loh dengan Ayu Ting Ting. Tapi di acara ini, Kiky justru bertanya hal yang enggak perlu. Kiky, enggak habis-habis loh. Padahal sudah diterpa ujian juga.”