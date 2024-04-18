Aktris Cecilia Cheung Syok Berat usai Tahu Sang Putra Pacari Perempuan Lebih Tua 29 Tahun

Aktris Cecilia Cheung dikabarkan syok berat sampai masuk rumah sakit setelah anaknya pacaran dengan perempuan lebih tua 29 tahun. (Foto: Instagram/@cecilia_pakchi_cheung)

HONG KONG - Aktris Hong Kong Cecilia Cheung dikabarkan masuk rumah sakit karena syok berat usai mengetahui putra sulungnya, Lucas Tse, berpacaran dengan perempuan yang lebih tua 29 tahun.

Bahkan menurut China Press, Lucas yang masih berusia 17 tahun itu sudah tinggal bersama dengan pacarnya tersebut. Sebuah akun gosip di Weibo bahkan mengunggah kebersamaan mereka saat sedang belanja bareng.

Namun warganet Hong Kong tampaknya tak terlalu terkejut dengan keputusan Lucas Tse memacari perempuan yang bahkan lebih tua dari ibunya sendiri. Cecilia diketahui berusia 43 tahun, sementara pacar putranya 46 tahun.

Warganet menyebut, pria 17 tahun tersebut hanya ‘mengikuti’ jejak ayah dan kakeknya. Seperti diketahui, Nicholas Tse sang ayah memacari penyanyi Faye Wong yang lebih tua 11 tahun darinya.