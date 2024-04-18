Intip Gaya Centil Wulan Guritno saat di Pantai

JAKARTA - Wulan Guritno saat ini tengah berada di Bali. Selain berlibur, dia juga merayakan ulang tahunnya yang ke-43 tahun.

Momen Wulan Guritno selama di Bali dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Tak jarang penampilannya jadi sorotan karena meskipun sudah kepala empat gayanya tetap stylish.

Seperti pada postingan terbarunya Wulan terlihat pose di pantai memakai crop top, bikini, dan kain yang dililitkan di pinggulnya. Wulan tampak manis mengenakan busana warna gradasi pastel.

"Coral reefs are the heart of our ocean," tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip pada Kamis (18/4/2024).

Ibu tiga anak ini pose sedang memakan sate buah sambil. Dia memberikan ekspresi wajah menggemaskan sambil menggigit buah tersebut.

Pada foto selanjutnya Wulan sedang berendam di pantai, Dia begitu menikmati momen-momen berenang sambil tersenyum dan menutup matanya.

Di foto ini Wulan juga pose membentangkan tangan dengan rambut basah yang tetap tertata rapi. Aura cantik dan menggodanya di foto ini begitu terpancar.