HOT GOSSIP

Shaloom Razade Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Wulan Guritno ke-43

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:45 WIB
A
A
A

JAKARTAWulan Guritno merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 pada hari ini, Senin (15/4/2024). Di tengah kebahagiaannya, wanita berdarah Indonesia-Inggris ini mendapatkan pesan menyentuh dari putri sulungnya, Shaloom Razade.

Melalui akun Instagramnya, Shaloom nampak menuliskan pesan manis nan haru untuk sang ibunda.

“Selamat ulang tahun untuk wanita perkasa yang aku panggil mama,” tulis Shaloom, Senin (15/4/2024).

Mengikuti unggahannya, Shaloom mengunggah potret kebersamaannya dengan sosok Wulan Guritno. Terlihat keduanya tengah berbaring di tengah pasir pantai dengan pemandangan laut yang indah.

Tak kalah cantik dengan Shaloom, Wulan jug terlihat memesona dan menggoda dengan balutan bikini yang ia kenakan. Bahkan, mantan kekasih Sabda Ahessa ini juga terlihat awet muda meski sudah berusia kepala tiga.

Shaloom Razade

“Harapanku padamu adalah memiliki kehidupan yang indah dan puas, penuh cinta dan cahaya selalu bersama kami sebagai anak-anakmu, untuk saat ini dan selamanya,” tambah Shaloom.

Momen Shaloom Razade mengunggah potret bersama Wulan Guritno dan menulis pesan manis di ulang tahun sang ibunda ini bikin netizen salfok.

Warganet kagum dengan sosok Wulan yang masih cantik dan awet muda di usia barunya ini.

“43 hanyalah angka,” kata akun @di********.

