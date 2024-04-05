Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Giring Ganesha Kesulitan Ciptakan Lirik Lagu Jelang Comeback ke Dunia Musik

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |14:05 WIB
JAKARTA - Eks vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha, mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia musik. Setelah hengkang dari Nidji pada Juni 2013 dan memilih terjun ke politik, suami Cynthia Riza ini perlahan-lahan mulai mewujudkan mimpinya sebagai seorang solois.

Saat ini, Giring pun tengah mengawali keinginannya untuk kembali berkarya dengan menciptakan lagu-lagu.

"Bikin happy 4 tahun at least sekarang solois sendiri dan akan menciptakan lagu juga," ungkap Giring Ganesha saat ditemui di kawasan Sarinah Jakarta Pusat baru-baru ini.

"Kemarin lagi proses nih, nyiptain lagu udah berkarat juga kali ya," sambungnya.

Keputusan menjadi solois tentu tidak semudah yang ia bayangkan. Pasalnya, Giring harus menyesuaikan diri dengan menciptakan lagu-lagu sesuai zaman sekarang.

Menurutnya, penyanyi-penyanyi saat ini memiliki kreativitas cukup mumpuni terutama menciptakan lagu-lagu lebih puitis. Sehingga ia harus bekerja keras untuk menyesuaikan.

"Bikin lirik jauh lebih sulit sekarang mungkin adaptasi nggak pernah surut tetapi bikin lirik tantangan, karena penikmat musik zaman sekarang berbeda dengan zaman, saya sekarang semua musisi keren-keren, puitis-puitis tapi saya harus belajar biar bisa kayak mereka," jelas Giring.

