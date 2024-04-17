Deepika Padukone Jadi Hobi Menyulam sejak Hamil Anak Pertama

MUMBAI - Deepika Padukone tengah menikmati kehamilannya. Sang aktris dan suaminya, aktor Ranveer Singh mengumumkan kabar bahagia itu lewat unggahan di Instagram, pada 29 Februari silam.

Mereka sama-sama mengunggah poster dengan gambar baju, sepatu, topi, kancing peniti, dan balon berwarna biru dan pink. Pada bagian tengah poster itu terdapat keterangan bahwa bayi mereka akan lahir pada September 2024.

Melihat pilihan warna pada poster tersebut, tak sedikit fans yang menduga Deepika sedang mengandung bayi kembar. “Selamat, aku berharap kalian mendapat bayi kembar,” ujar @_t**bo*****86_.

Sejak hamil, Deepika Padukone kerap membagikan kegiatan kesehariannya. Terbaru, dia membocorkan hobi baru yang dilakoninya. Dalam unggahannya pada 16 April 2024, sang aktris mengunggah foto sulaman dengan motif penuh warna.