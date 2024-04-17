Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mancing di Laut, Postur Tubuh Prilly Latuconsina jadi Sorotan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:53 WIB
Postus Prilly Latuconsina jadi sorotan (Foto: IG Prilly)
JAKARTA - Prilly Latuconsina tengah memulihkan kembali energinya setelah di momen Lebaran bertemu banyak orang.

Maklum, diakui Prilly Latuconsina dirinya adalah seorang introvert yang mana ketika bertemu orang banyak, energinya bisa habis terkuras.

Salah satu cara yang dilakukan Prilly untuk memulihkan kembali energi dan jiwanya yaitu dengan memancing ke laut.

Mancing di Laut, Postur Tubuh Prilly Latuconsina jadi Sorotan

Bukan hanya ketenangan, tapi perempuan 27 tahun itu bisa menyaksikan indahnya langit senja, sembari menunggu ikan.

Hal itu terlihat dari unggahan di Instagram pribadinya. Terlihat Prilly Latuconsina tengah berada di atas kapal tengah memegang pancingannya.

"Cara terbaik untuk mengisi ulang jiwaku," tulis Prilly Latuconsina dalam bahasa Inggris di Instagram @prillylatuconsina96, Selasa (16/4/2024).

Bukan cuma cantiknya langit senja yang jadi sorotan netizen, namun postur tubuh Prilly juga tak luput jadi perbincangan.

