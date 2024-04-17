Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

SHEESH, Lagu Baru BABYMONSTER Sukses Tembus 2 Chart Billboard

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:05 WIB
SHEESH, Lagu Baru BABYMONSTER Sukses Tembus 2 Chart Billboard
SHEESH, lagu baru BABYMONSTER sukses tembus dua chart Billboard. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

LOS ANGELES - BABYMONSTER sukses menarik perhatian publik Amerika Serikat ketika merilis single terbarunya, SHEESH, pada 31 Maret 2024. Lagu tersebut sukses memasuki dua tangga musik Billboard. 

Mengutip Allkpop, Rabu (17/4/2024), SHEESH menempati rangking 23 chart Billboard Global Excl. US dan posisi 49 Global 200. Ini merupakan capaian tertinggi BABYMONSTER di Billboard sejak debut pada 27 November 2023. 

Tak hanya di Billboard, lagu baru Pharita cs itu juga mendominasi chart Spotify selama 15 hari berturut-turut. MV lagu tersebut juga sukses menempati peringkat pertama chart Lagu Populer Mingguan YouTube. 

Di Korea Selatan, SHEESH juga cukup digdaya dengan menempati peringkat 14 Melon Hot 100. Album debut mereka, ‘BABYMONS7ER’ juga menunjukkan penjualan yang cukup manis, mencapai 401.287 kopi dalam pekan pertama perilisannya. 

Halaman:
1 2
