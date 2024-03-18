BABYMONSTER Bakal Gelar Tur Fanmeet di 5 Negara Asia, Jakarta Masuk?

BABYMONSTER akan gelar fanmeet See You There di lima negara Asia. (Foto: YG Entertainment)

SEOUL - Girl group BABYMONSTER dijadwalkan menggelar fanmeeting bertajuk ‘See You There’ di beberapa negara di Asia. Hal itu diumumkan YG Entertainment lewat poster yang diunggah di media sosial, pada 18 Maret 2024.

Dari poster tersebut diketahui, fanmeet tersebut akan dibuka di Tokyo lalu lanjut ke Jakarta, Singapura, Taipei, dan Bangkok. Sayang, YG Entertainment belum mengumumkan detail tanggal dan venue fanmeet di masing-masing negara.

Sementara itu, BABYMONSTER dijadwalkan merilis mini album ‘BABYMONS7ER’ pada 1 April 2024, pukul 00.00 KST. Ini menjadi proyek comeback grup tersebut bersama Ahyeon yang sempat vakum saat debut karena sakit.

Mengutip Soompi, Senin (18/3/2024), dua single lama BABYMONSTER, BATTER UP dan Stuck in the Middle, yang telah direkam ulang bersama Ahyeon masuk dalam album tersebut.

(SIS)