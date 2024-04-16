Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Keciduk Pakai Cincin di Jari Manis

JAKARTA - Hubungan kedekatan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti tampaknya semakin santer terdengar. Kini keduanya pun bisa dikatakan semakin lengket dan selalu hadir bersama dalam setiap kesempatan.

Seperti baru-baru ini, Ririn Dwi Ariyanti ikut merayakan ulang tahun Jonathan Frizzy, alias Ijonk pada 13 April kemarin.

Hal itu terlihat dalam unggahan paman Ijonk, Benny Simanjuntak di Instagram pribadinya.

"Waktu tidak terasa Ijonk sudah kepala 4 pada hari ini (13 April) Doa acik Semoga tetep menjadi Anak Tuhan yg baik dan sayang sama keluarga," tulis Benny Simanjuntak di Instagram @bennysimanjuntak_.

Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pakai cincin (Foto: Instagram/ijonkfrizzy)

Dalam video tersebut terlihat Ijonk dan Ririn kompak memakai busana berwarna putih dan duduk bersebelahan.

Tak hanya soal baju, Ririn dan Ijonk juga keciduk memakai cincin di jari manis tangan kanan. Sontak saja hal itu menimbulkan pertanyaan di benak netizen.

Banyak yang mendoakan hubungan Ririn Dwi Ariyanti dan Ijonk sampai pelaminan meski diduga menganut agama yang berbeda.

"Ada cincin di jari manis Ijonk dan Ririn. Sudah resmi, kah?" tanya akun @gao*****.