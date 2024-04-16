Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Keciduk Pakai Cincin di Jari Manis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:35 WIB
Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Keciduk Pakai Cincin di Jari Manis
Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pakai cincin (Foto: Instagram/ijonkfrizzy)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan kedekatan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti tampaknya semakin santer terdengar. Kini keduanya pun bisa dikatakan semakin lengket dan selalu hadir bersama dalam setiap kesempatan.

Seperti baru-baru ini, Ririn Dwi Ariyanti ikut merayakan ulang tahun Jonathan Frizzy, alias Ijonk pada 13 April kemarin.

Hal itu terlihat dalam unggahan paman Ijonk, Benny Simanjuntak di Instagram pribadinya.

"Waktu tidak terasa Ijonk sudah kepala 4 pada hari ini (13 April) Doa acik Semoga tetep menjadi Anak Tuhan yg baik dan sayang sama keluarga," tulis Benny Simanjuntak di Instagram @bennysimanjuntak_.

Jonathan Frizzy

Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti pakai cincin (Foto: Instagram/ijonkfrizzy)

Dalam video tersebut terlihat Ijonk dan Ririn kompak memakai busana berwarna putih dan duduk bersebelahan.

Tak hanya soal baju, Ririn dan Ijonk juga keciduk memakai cincin di jari manis tangan kanan. Sontak saja hal itu menimbulkan pertanyaan di benak netizen.

Banyak yang mendoakan hubungan Ririn Dwi Ariyanti dan Ijonk sampai pelaminan meski diduga menganut agama yang berbeda.

"Ada cincin di jari manis Ijonk dan Ririn. Sudah resmi, kah?" tanya akun @gao*****.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668/jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172298/jonathan_frizzy-amgy_large.jpg
Jonathan Frizzy Syok Dituntut 1 Tahun Penjara Imbas Kasus Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162618/jonathan_frizzy-lZBc_large.jpg
Polisi Sebut Jonathan Frizzy Aktor Utama di Balik Pengiriman Vape Isi Obat Keras ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162577/jonathan_frizzy-9DOm_large.jpg
Jonathan Frizzy Akui Bawa 10 Vape Ilegal, Klaim Tak Tahu Isinya Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138494/jonathan_frizzy-08Fp_large.jpg
5 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136648/jonathan_frizzy-Nj8P_large.jpg
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Obat Keras dalam Vape, Ini Penjelasan Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement