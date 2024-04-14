Ririn Dwi Ariyanti Ikut Hadir di Perayaan Ulang Tahun Jonathan Frizzy

JAKARTA - Ririn Dwi Ariyanti semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Jonathan Frizzy. Pada Sabtu, 13 April kemarin, Ririn bahkan ikut hadir dalam perayaan ulang tahun Ijonk.

Hal itu terlihat dari video yang dibagikan oleh paman Ijonk, Benny Simanjuntak di akun Instagram pribadinya.

"Waktu tidak terasa Ijonk sudah kepala 4 pada hari ini (13 April ) Doa acik Semoga tetep menjadi Anak Tuhan yg baik dan sayang sama keluarga," tulis Benny Simanjuntak dikutip @bennysimanjuntak_, Minggu (14/4/2024).

Benny Simanjuntak lalu menyematkan beberapa ayat al kitab seraya mendoakan sang keponakan.

Ririn Dwi Ariyanti ikut hadir di perayaan ulang tahun Jonathan Frizzy (Foto: Instagram/bennysimanjuntak_)





"Mazmur 20:4 'Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kaurancangkan.' Mazmur 37:4 'Dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.' Mazmur 91:16 'Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku," tambah Benny Simanjuntak.