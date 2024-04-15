Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Punya 2 Anak, Jessica Iskandar Masih Ingin Tambah Momongan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:10 WIB
Sudah Punya 2 Anak, Jessica Iskandar Masih Ingin Tambah Momongan
Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag berencana menambah momongan. (Foto: Instagram/@inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar berencana menambah satu anak lagi dalam keluarga kecilnya. Rencana itu, menurut aktris Dealova tersebut, telah direstui sang suami, Vincent Verhaag. 

“Saya dan suami berencana menambah satu anak lagi. Tapi yang pasti rencana itu tidak akan kami realisasikan dalam waktu dekat,” ujar aktris yang akrab disapa Jedar tersebut kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 15 April 2024. 

Alasan Jessica Iskandar dan suami enggan menambah anak dalam waktu dekat, karena mereka berencana untuk pindah rumah terlebih dahulu. “Nanti kalau hamil pas pindahan kan repot ya. Jadi kami hold dulu,” kata Vincent Verhaag menimpali. 

Jessica Iskandar pertama kali menikah dengan pria Belanda bernama Ludwig Franz Willbald, pada 2014. Pernikahan singkat itu memberi sang aktris satu orang anak laki-laki bernama El Barack Alexander yang kini berusia 9 tahun. 

Jessica Iskandar berencana menambah momongan. (Foto: Instagram/@inijedar)

Lama menjanda, Jedar kembali menikah dengan Vincent Verhaag, pada 22 Oktober 2021. Dari pernikahan keduanya kali ini, sang aktris kembali dikaruniai anak laki-laki bernama Don Azaiah Jan Verhaag yang lahir pada 7 Mei 2022.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement