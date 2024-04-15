Sudah Punya 2 Anak, Jessica Iskandar Masih Ingin Tambah Momongan

JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar berencana menambah satu anak lagi dalam keluarga kecilnya. Rencana itu, menurut aktris Dealova tersebut, telah direstui sang suami, Vincent Verhaag.

BACA JUGA: Jessica Iskandar Mulai Belajar Bangun Pagi saat ART Mudik

“Saya dan suami berencana menambah satu anak lagi. Tapi yang pasti rencana itu tidak akan kami realisasikan dalam waktu dekat,” ujar aktris yang akrab disapa Jedar tersebut kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 15 April 2024.

Alasan Jessica Iskandar dan suami enggan menambah anak dalam waktu dekat, karena mereka berencana untuk pindah rumah terlebih dahulu. “Nanti kalau hamil pas pindahan kan repot ya. Jadi kami hold dulu,” kata Vincent Verhaag menimpali.

Jessica Iskandar pertama kali menikah dengan pria Belanda bernama Ludwig Franz Willbald, pada 2014. Pernikahan singkat itu memberi sang aktris satu orang anak laki-laki bernama El Barack Alexander yang kini berusia 9 tahun.

BACA JUGA: Rezcky Purba Dikeluarkan dari Band The Titans

Lama menjanda, Jedar kembali menikah dengan Vincent Verhaag, pada 22 Oktober 2021. Dari pernikahan keduanya kali ini, sang aktris kembali dikaruniai anak laki-laki bernama Don Azaiah Jan Verhaag yang lahir pada 7 Mei 2022.*

(SIS)